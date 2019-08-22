Huawei продолжает настаивать на том, что не хочет использовать HarmonyOS в смартфонах

Вице-президент компании Винсент Янг во время пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что Huawei хочет поддерживать один стандарт и одну экосистему, а HarmonyOS должна оставаться запасным вариантом, пишет ixbt.com .

Те же грядущие флагманы линейки Mate будут работать под управлением Android, несмотря на всю сложившуюся ситуацию, хотя ранее считалось, что раз эти аппараты не успели пройти сертификацию на момент введения санкций, они не смогут получить операционную систему Google. При этом Янг отметил, что все может измениться, если запрет будет соблюден.