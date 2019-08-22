В каких странах Европы поездка на такси от аэропорта до центра города обойдется дороже всего

Специалисты рассчитали среднюю стоимость поездки на такси из главного аэропорта до центра для 14 европейских столиц, пишет Turizm. Самый дорогой трансфер оказался в Амстердаме. Поездка из аэропорта Схипхол протяженностью почти 21 километр обходится в среднем 52,07 евро. Следующий по дороговизне — Лондон. За такси из Хитроу придётся заплатить 50,60 евро. Длина маршрута составляет около 25 километров. На третьем месте находится Стокгольм. Низкие городские тарифы в размере 1,13 евро, к сожалению, нивелируются расстоянием между аэропортом Арланда и центром шведской столицы. Поездка длиной 40,3 км стоит в среднем 49,76 евро. Далее следуют швейцарский Берн, (43,84 евро), Париж (42,73 евро), Рим (36 евро) и Брюссель (26,88 евро).