В каких странах Европы поездка на такси от аэропорта до центра города обойдется дороже всего

Дороже всего такси из аэропорта до центра города обходится туристам, пребывающим в Амстердам и Лондон. Такте данные приводит трансферная компания Тaxi2Airport, пишет Travel Daily News.
Специалисты рассчитали среднюю стоимость поездки на такси из главного аэропорта до центра для 14 европейских столиц, пишет Turizm. Самый дорогой трансфер оказался в Амстердаме. Поездка из аэропорта Схипхол протяженностью почти 21 километр обходится в среднем 52,07 евро. Следующий по дороговизне — Лондон. За такси из Хитроу придётся заплатить 50,60 евро. Длина маршрута составляет около 25 километров. На третьем месте находится Стокгольм. Низкие городские тарифы в размере 1,13 евро, к сожалению, нивелируются расстоянием между аэропортом Арланда и центром шведской столицы. Поездка длиной 40,3 км стоит в среднем 49,76 евро. Далее следуют швейцарский Берн, (43,84 евро), Париж (42,73 евро), Рим (36 евро) и Брюссель (26,88 евро).
По мнению экспертов, дешевле всего в Европе обойдется трансфер из аэропорта в Лиссабоне. Короткая поездка в 5,4 км здесь в среднем стоит 5,79 евро. На втором месте столица Турции Анкара, в которой за 26,5 км пути необходимо заплатить 13,64 евро. Продолжают список Мадрид (18,56 евро), Берлин (20,10 евро), Прага (21,31 евро), Вена (23,75 евро) и Афины (26,45 евро).