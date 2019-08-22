Картина дня: выплаты второй пенсионной ступени, вранье Аавиксоо и украинские нелегалы

Портал Rus.Postimees знакомит с итогами четверга.
Дело сделано: деньги из второй пенсионной ступени будут доступны с января 2021 года
На сегодняшнем заседании кабинета министров министр финансов представил членам правительства принципы пенсионной реформы, ожидается, что законопроект будет принят к концу года. Представление первых заявлений должно завершиться 31 августа 2020 года. Первые выплаты должны быть возможны с начала 2021 года. Читать далее..
Тайна ТТУ, покрытая мраком: уважаемый институт систематически мошенничал с евродотациями
Институт общественного управления Рагнара Нурксе Таллиннского технического университета (ТТУ) мошенничал с проектными деньгами Европейского союза, чтобы добыть средства на зарплаты ученым, подделывая для этого графики и рабочие часы. Узнавший о происходящем еще пять месяцев назад ректор Яак Аавиксоо закрывал на это глаза. Читать далее...
Прямая трансляция и блог: ректор Аавиксоо рассказал, почему скрывал мошенничество
Оказавшийся в центре скандала ТТУ созвал пресс-конференцию, где перед журналистами держали отчет проректор по науке Ренно Вейнталь, ректор Яак Аавиксоо и руководитель научного отдела Айвар Аувяэрт. Читать далее...
При проверке строительного объекта в Ида-Вирумаа пойманы четверо украинских нелегалов
Чиновники пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры полиции проверили строительный объект в волости Люганузе, где работали иностранцы. Проверка выявила нелегальных рабочих. Читать далее...
Информатор из ТТУ: «Возникло ощущение, что я в банде»
Живущий в Эстонии американец, докторант ТТУ Киган Макбрайд. разоблачая мошенническую схему получения евроденег для ТТУ, рисковал докторской степенью а, возможно, что и карьерой. В видеоинтервью он откровенно рассказывает о своих мотивах и описывает свои попытки пробить круговую поруку в университете. Читать далее...
Когда умрет миф об украинском "экстремизме"?
Помимо реальной конвенциональной войны в Украине идёт ещё и другая идеологическая битва, часть которой выходит за географические рамки страны и часто отражается в кривых зеркалах информационный полей как на Западе, так и в России. Читать далее...
В Пыхья-Таллинне агрессивный клиент напал на соцработников
В Пыхья-Таллинне агрессивный клиент напал на сотрудников социальной службы районной управы, учинив разгром в кабинете. Результат – сломанный принтер и синяк на плече одной из сотрудниц, сообщила пресс-служба управы района. Читать далее...
Простота не знает границ: в торговом центре использовали детский горшок прямо в зале
В редакцию Rus.Postimees пришло сообщение от читателя, что в Таллинне в магазине Kadaka Selver кто-то использовал детский горшок по назначению прямо в торговом зале. Читать далее...
Газета: раскрыта связь эстонско-российского бизнесмена с фирмами по перекачке денег
Российско-эстонский предприниматель Роман Стройков (26-е место в ТОП богатых людей Äripäev) сотрудничал с компаниями, которые, по данным российских судов, годами заключали фиктивные сделки с целью неуплаты налогов, пишет издание "Деловые ведомости" в сотрудничестве с «Новой газетой Балтия». Читать далее...
Записи доказывают: Аавиксоо неоднократно врал журналистам
Ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо неоднократно искажал факты, беседуя с журналистами Postimees, и продолжал это делать на сегодняшней пресс-конференции. Чтобы доказать это, Postimees публикует аудиоклипы о том, как докторант ТТУ Киган Макбрайд встречается с главой университета.
В Эстонии на берегу обнаружен каяк пропавшего латыша
На пляже Матси на побережье Эстонии обнаружен каяк пропавшего Айгара Аудерса, сообщает страница в Facebook Jūras laivas.
Объявивший об уходе из политики Калле Паллинг нашел себе еще одну работу
Член Рийгикогу Калле Паллинг, недавно объявивший об уходе из политики, войдет в совет фирмы Estanc, функционирующей в сфере машиностроительной промышленности. Читать далее...
Трамп выдвинул новые претензии к Дании
Американский лидер считает, что Копенгаген в рамках членства в НАТО, должен больше денег тратить на оборону. Читать далее...
Количество получающих в Эстонию зарплату в конверте коренным образом изменилось
В результате исследования, проведенного среди более чем 5400 работников, выяснилось, что в 2019 году доля зарплат в конверте снизилась до рекордно низкого уровня. Читать далее...
Вахер и Хельме: сотрудничество продолжается
Министр внутренних дел Март Хельме и гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер подтвердили после утренней встречи в МВД, что их сотрудничество продолжится. Оба отметили, что в сфере внутренней безопасности есть много важных проектов, поэтому нельзя тратить время на ссоры. Читать далее...
Проблему пробок под Силламяэ можно решить за 5-7 миллионов, но непонятно, за чей счет
Между Силламяэ и деревней Вайвара, которая после административной реформы относится к городу Нарва-Йыэсуу, есть железнодорожный переезд. По словам местных жителей, поезда, которые везут грузы, в том числе опасные, в порт Силламяэ, часто блокируют переезд, и водителям приходится больше получаса ждать возможности поехать дальше. Касается эта проблема не только обычных машин, но и, например, пожарных. Читать далее...
Незнакомый мужчина напал на еще одну женщину в Тарту
В среду утром незнакомый молодой человек ударил стоявшую на автобусной остановке «Нурме» в Тарту 22-летнюю женщину. Читать далее...
Несмотря на убытки, город не планирует закрывать магазин Lipo
Посещаемость и продажи таллиннского муниципального магазина Lipo в последние годы неуклонно сокращаются, но, по словам вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу, политического решения о закрытии пока нет. Читать далее...
Криптовалютный бизнес эстонцев прекратил существование
Минувшим летом эстонские основатели криптовалютного кошелька Zantepay с гордостью заявили, что им удалось привлечь инвестиций в криптовалюте почти на 1,5 млн евро, пишет Postimees со ссылкой на Geenius. Читать далее...
Галерея: немецкий обувной гигант открыл в Таллинне свой первый магазин
В четверг, 22 августа, крупнейшая в Европе обувная сеть DEICHMANN открывает в таллиннском торговом центре Nautica свой первый магазин. Специализирующийся на обуви розничный гигант обладает более чем 4 000 магазинами в 26 странах Европы и в США, в прошлом году он продал более 178 миллионов пар обуви. Читать далее...