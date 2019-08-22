Картина дня: выплаты второй пенсионной ступени, вранье Аавиксоо и украинские нелегалы

Ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо неоднократно искажал факты, беседуя с журналистами Postimees, и продолжал это делать на сегодняшней пресс-конференции. Чтобы доказать это, Postimees публикует аудиоклипы о том, как докторант ТТУ Киган Макбрайд встречается с главой университета.

В Эстонии на берегу обнаружен каяк пропавшего латыша

На пляже Матси на побережье Эстонии обнаружен каяк пропавшего Айгара Аудерса, сообщает страница в Facebook Jūras laivas.

Объявивший об уходе из политики Калле Паллинг нашел себе еще одну работу

Член Рийгикогу Калле Паллинг, недавно объявивший об уходе из политики, войдет в совет фирмы Estanc, функционирующей в сфере машиностроительной промышленности. Читать далее...

Трамп выдвинул новые претензии к Дании

Американский лидер считает, что Копенгаген в рамках членства в НАТО, должен больше денег тратить на оборону. Читать далее...

Количество получающих в Эстонию зарплату в конверте коренным образом изменилось

В результате исследования, проведенного среди более чем 5400 работников, выяснилось, что в 2019 году доля зарплат в конверте снизилась до рекордно низкого уровня. Читать далее...

Вахер и Хельме: сотрудничество продолжается

Министр внутренних дел Март Хельме и гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер подтвердили после утренней встречи в МВД, что их сотрудничество продолжится. Оба отметили, что в сфере внутренней безопасности есть много важных проектов, поэтому нельзя тратить время на ссоры. Читать далее...

Проблему пробок под Силламяэ можно решить за 5-7 миллионов, но непонятно, за чей счет

Между Силламяэ и деревней Вайвара, которая после административной реформы относится к городу Нарва-Йыэсуу, есть железнодорожный переезд. По словам местных жителей, поезда, которые везут грузы, в том числе опасные, в порт Силламяэ, часто блокируют переезд, и водителям приходится больше получаса ждать возможности поехать дальше. Касается эта проблема не только обычных машин, но и, например, пожарных. Читать далее...

Незнакомый мужчина напал на еще одну женщину в Тарту

В среду утром незнакомый молодой человек ударил стоявшую на автобусной остановке «Нурме» в Тарту 22-летнюю женщину. Читать далее...

Несмотря на убытки, город не планирует закрывать магазин Lipo

Посещаемость и продажи таллиннского муниципального магазина Lipo в последние годы неуклонно сокращаются, но, по словам вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу, политического решения о закрытии пока нет. Читать далее...

Криптовалютный бизнес эстонцев прекратил существование

Минувшим летом эстонские основатели криптовалютного кошелька Zantepay с гордостью заявили, что им удалось привлечь инвестиций в криптовалюте почти на 1,5 млн евро, пишет Postimees со ссылкой на Geenius. Читать далее...

Галерея: немецкий обувной гигант открыл в Таллинне свой первый магазин