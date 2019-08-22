Проблему пробок под Силламяэ можно решить за 5-7 миллионов, но непонятно, за чей счет

Пробки на переезде

Раньше в Силламяэ был единственный железнодорожный переезд на шоссе Таллинн-Нарва. Чтобы развести железнодорожный и автомобильный транспорт на разные уровни, построили крупную развязку, шоссе заглубили, для чего прорубили в скальном грунте целый каньон. Новая развязка была готова в 2017 году.

В нескольких километрах южнее, на дороге местного значения около деревни и железнодорожной станции Вайвара всё получилось ровно наоборот: старый автомобильный мост над железной дорогой разобрали еще в 80-е годы, и с тех пор появился неудобный для автомобилистов переезд.

“Новую развязку строили, чтобы безопасно доставлять в Силламяэский порт опасные грузы - аммиак и всё остальное. По крайней мере, так нам объясняли, - рассказал житель Силламяэ Василий Карнаухов. - Но этот участок оставили, как раньше. Все грузы, которые едут в порт, проезжают здесь - их перекатывают туда-сюда… А движение машин здесь не маленькое”.

По словам местного жителя, когда люди едут на работу или с работу, а переезд оказывается заблокирован поездом, водители нервничают, кто-то проезжает на красный свет.

“Бывает, до часу здесь стоим!” - утверждает Василий Карнаухов.

Житель соседней деревни Вайвара Сергей Вишнёв также сообщал в редакцию Rus.Postimees, что автомобильный транспорт на этом железнодорожном переезде надолго оказывается заблокирован. А однажды около 30-40 минут на переезде провела пожарная машина, которая ехала по вызову тушить загоревшуюся сухую траву рядом с деревенскими постройками.

Директор по железнодорожным перевозкам и инфраструктуре Силламяэского порта Сергей Пономарёв говорит, что ему не известно об этой проблеме и, возможно, местные жители преувеличивают.

“Поезда ведь не стоят, а движутся. Если движется поезд в 60 вагонов, ожидание может занять минут десять, но никак не полчаса”, - говорит он.

У семи нянек

В 80-е годы существовал виадук над железной дорогой, и таких проблем не было. Как рассказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, виадук действовал совсем недолго. Вскоре после окончания строительства произошла авария - поезд снес часть пролета моста, и весь центральный пролет пришлось демонтировать. Остальные части моста остались на месте.

“Когда мы вступали в Евросоюз, нам говорили, что все мосты восстановят. Вот, как видите, до сих пор не восстановили. Этот мост позволял автомобильной дороге не пересекаться с железной дорогой”, - рассказал Василий Карнаухов.

По словам Карнаухова, полуразобранный мост облюбовали местные подростки, которые делают здесь селфи с риском для жизни.

“Или снесите его от греха подальше, или сделайте какие-то ограждения!, - призывает он местные власти. - Хотя, можно было бы и восстановить мост. Насыпь сохранилась, не такая уже это затратная работа, я считаю”.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин рассказал, что знает о жалобах местных жителей еще с того времени, когда существовала волость Вайвара, и проблемный переезд находился на ее территории. По словам Ильина, он и сам попадал в пробки на этом месте, простаивая на месте по полчаса.

В прошлом году компания Eesti Raudtee предлагала Департаменту шоссейных дорог восстановить виадук около Вайвара. Железнодорожники отмечали, что это позволило бы поднять скорость пассажирских поездов на этом участке. Мэр Нарва-Йыэсуу рассказал, что предложение по восстановлению виадука также неоднократно делала волость Вайвара, а затем город Нарва-Йыэсуу, в состав которого волость вошла в результате административной реформы. В последний раз переговоры с Eesti Raudtee, где затрагивалась и эта тема, прошли в мае.

“Я считаю, что заниматься вопросом должен не местный бюджет. Все-таки этим должно заниматься государство, - заявил мэр Нарва-Йыэсуу. - Но на уровне государства есть такой казус - поскольку мост проходит над железной дорогой, то Департамент шоссейных дорог говорит, что этим должны заниматься железнодорожники. А Eesti Raudtee, в свою очередь, говорит, что, поскольку виадук является неотъемлемой частью дороги, то заниматься этим должен Департамент шоссейных дорог. И в итоге не найти концы, кто должен финансировать его восстановление”.

По оценке управы Нарва-Йыэсуу восстановление виадука обойдется в 5-7 млн евро. Восстановление значится в программе развития Нарва-Йыэсуу, но город ожидает, что восстанавливать его будет государство.