Вода в Маардуском озере не отвечает нормам

По словам старшего инспектора Пыхьяского регионального отдела Департамента здоровья Рауля Сарри, согласно последним анализам, показатели кишечных энтерококков превышают нормы качества почти в три раза. Новые пробы воды будут взяты на этой неделе, но результаты будут известны только на следующей неделе: «В связи с результатами предыдущего анализа, Департамент здоровья временно не советует купаться в Маардуском озере».

И хотя местное самоуправление не хочет превращать Маардуское озеро в официальное место для купания, речь идет о популярном месте проведения досуга. Департамент здоровья следит за качеством воды как на всех официальных пляжах, так и на почти 50 местах, где прежде находились официальные пляжи, и куда люди привыкли ходить купаться. Во взятых пробах проверяют уровень двух бактерий – кишечной палочки и кишечных энтерококков. Это обычные и распространенные бактерии, которые живут в кишечнике людей и других теплокровных животных.

Официальным местом для купания считается участок побережья, который ухожен и организован, а также снабжен достаточным количеством кабинок для переодевания, туалетами и мусорными ящиками. Безопасная зона для купания в таких местах должна быть обозначена, наличие спасателей не требуется. На протяженности всего купального сезона в таких местах проверяют качество воды, а результаты публикуются на сайте Департамента здоровья. В этом году официальных пляжей в Эстонии всего 50. За анализы воды и порядок на пляжах отвечают их собственники или управляющие.

Департамент здоровья обращает внимание на то, что если на пляже развивается красный флаг, то купание там небезопасно. С ситуацией на пляже нужно ознакомиться до того, как идти туда. Вода отслеживается и анализируется, а купальщиков оповещают в случае возникновения опасности. Режим желтого флага означает, что купаться можно, но под собственную ответственность.

Мест для купания в Эстонии значительно больше, чем официальных пляжей, но лишь на официальных пляжах обеспечен контроль качества воды, а также выполнены другие требования, гарантирующие безопасность и благополучие купальщиков. Во всех других водоемах можно купаться под собственную ответственность.