Моуринью может возглавить «ПСЖ»

Бывший тренер «Интера», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может сменить Томаса Тухеля на посту главного тренера «ПСЖ», сообщает Goal.com.
По информации источника, Тухель уже находится под давлением из-за неубедительного старта сезона в чемпионате Франции. В матче 2-го тура Лиги 1 «ПСЖ» проиграл «Ренну» (1:2).
Ранее Моуринью со слезами на глазах рассказал о том, что скучает по тренерской работе. Он был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» 18 декабря 2018 года и с тех пор находится без работы. Недавно было объявлено о том, что португалец стал экспертом Sky Sports на матчах АПЛ.