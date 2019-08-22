Моуринью может возглавить «ПСЖ»

Ранее Моуринью со слезами на глазах рассказал о том, что скучает по тренерской работе. Он был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» 18 декабря 2018 года и с тех пор находится без работы. Недавно было объявлено о том, что португалец стал экспертом Sky Sports на матчах АПЛ.