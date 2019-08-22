Чт, 22.08.2019
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Моуринью может возглавить «ПСЖ»

Jose Mourinho.

ФОТО: Sebastien Bozon / AFP / Scanpix

Бывший тренер «Интера», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может сменить Томаса Тухеля на посту главного тренера «ПСЖ», сообщает Goal.com.

По информации источника, Тухель уже находится под давлением из-за неубедительного старта сезона в чемпионате Франции. В матче 2-го тура Лиги 1 «ПСЖ» проиграл «Ренну» (1:2).

Ранее Моуринью со слезами на глазах рассказал о том, что скучает по тренерской работе. Он был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» 18 декабря 2018 года и с тех пор находится без работы. Недавно было объявлено о том, что португалец стал экспертом Sky Sports на матчах АПЛ. 

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