Антон Наумов: в Нарве очень много талантливых людей, самородков

Наш земляк рассказал о своих детских и юношеских мечтах, рок-группе «ЗЧ» и любимом городе, поделился своими мыслями о «Культурной столице 2024», конечно же, о театре, кино и о том, что нужно сделать для того, чтобы нарвскому парню попасть во МХАТ.

ФОТО: личный архив

- Сначала была серьезная мечта стать моряком.

- Рока очень не хватает в жизни.

- Зрителя не обманешь. Ему плевать, по блату ты поступил, или нет.

ФОТО: личный архив

- То, что сейчас происходит с российскими театральными ВУЗами - это жуть и кошмар!

- Самое серьезное влияние на меня оказала Татьяна Васильевна Доронина. Это Великая актриса!

- Умение ругаться матом, чтобы было не обидно, не оскорбительно, не пошло – это очень индивидуальная способность.

ФОТО: личный архив

- Я очень категорично относился к кино.

- Главное, чтобы тебе было не стыдно за свою работу.

- У наших нарвских ребят есть огромный потенциал.