Антон Наумов: в Нарве очень много талантливых людей, самородков

Во время проведения в Нарве международного фестиваля морского спорта, мы встретились в «стенах» гостеприимного Арт-клуба Ro-Ro с нарвитянином, а ныне актером МХАТа им. Горького, Антоном Наумовым.
Наш земляк рассказал о своих детских и юношеских мечтах, рок-группе «ЗЧ» и любимом городе, поделился своими мыслями о «Культурной столице 2024», конечно же, о театре, кино и о том, что нужно сделать для того, чтобы нарвскому парню попасть во МХАТ.
- Сначала была серьезная мечта стать моряком.
- Рока очень не хватает в жизни.
- Зрителя не обманешь. Ему плевать, по блату ты поступил, или нет.
- То, что сейчас происходит с российскими театральными ВУЗами - это жуть и кошмар!
- Самое серьезное влияние на меня оказала Татьяна Васильевна Доронина. Это Великая актриса!
- Умение ругаться матом, чтобы было не обидно, не оскорбительно, не пошло – это очень индивидуальная способность.
- Я очень категорично относился к кино.
- Главное, чтобы тебе было не стыдно за свою работу.
- У наших нарвских ребят есть огромный потенциал.
- Любите свой город, и верьте, что он любит вас!