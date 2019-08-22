В субботу в Кристийне около 40 дворовых кафе откроют свои двери

В некоторых кафе можно будет послушать музыку и приобрести разнообразные товары. Официально посетителей ждут с 11 до 18:00, но время открытия кафе может варьироваться. В 16:00 гостей приглашают насладиться музыкой в парк Левенру, где состоится бесплатный рок-фестиваль Kristiine K_ROCK, а главным исполнителем будет группа Villu Tamme & J.M.K.E.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, кафе стали неотъемлемой частью нашей жизни, они помогают объединять людей, разные культуры и сообщества. «С каждым годом участников этого прекрасного мероприятия становиться все больше, жители нашего района активно принимают участие и задолго до самого праздника начинают готовиться и продумывают все до мелочей, чтобы удивить гостей. Практика прошлых лет показывает, что в открытых дворовых кафе вы сможете попробовать что-нибудь вкусненькое, познакомиться с нашим районом и живущими в нем людьми, а также узнать немного больше об особенностях Кристийне», - пояснил Рийбе.

«Идея проведения Дня дворовых кафе Кристийне возникла несколько лет назад, и впервые этот праздник состоялся в 2017 году. В этом году День дворовых кафе Кристийне пройдет уже в третий раз, но в этот раз, мы впервые решили совместить два крупных мероприятия - День уличных кафе Кристийне и рок-фестиваль», - добавил Рийбе.

«Лето в Эстонии короткое, поэтому не упустите шанс провести его в Кристийне ярко, вкусно и весело!» - приглашает старейшина.