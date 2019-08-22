Чт, 22.08.2019
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  • Галерея: квартира в Ласнамяэ с оригинальными деталями интерьера

Галерея: квартира в Ласнамяэ с оригинальными деталями интерьера

Эта трехкомнатная квартира находится на шестом этаже девятиэтажного дома в Ласнамяэ.

Перепланировка и внутренняя отделка квартиры выполнены в сотрудничестве с дизайнером. Кухня объединена с гостиной, что дало больше пространства и уюта. Все документы на перепланировку оформлены.

В кухонной зоне на полу светлая плитка, в гостиной - дубовый паркет. Крашенные стены органично сочетаются с обоями, натяжные глянцевые потолки не противоречат общему дизайну. Обратите внимание на декоративные ниши в спальне и игру с кафельной плиткой в ванной и туалете. Есть чему поучиться!

Все фотографии квартиры можно посмотреть на портале недвижимости KV.EE.

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