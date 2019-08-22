Дело сделано: деньги из второй пенсионной ступени будут доступны с января 2021 года

«В принципе, самое важное изменение - реформа принесет большую свободу выбора при принятии решений о выходе на пенсию. Люди могут продолжать копить деньги на втором пенсионном уровне так же, как это делалось до сих пор», - сказал премьер-министр Юри Ратас на пресс-конференции правительства.

По словам Ратаса, один из вариантов состоит не в том, чтобы покинуть второй уровень, и прекратить производить платежи, а в том, чтобы сохранить деньги, собранные в пенсионном фонде. «Также возможно прекратить совершать платежи и снять все деньги», - добавил премьер.

«Мы также договорились, что через некоторое время, когда люди, например, выйдут из пенсионного фонда, у них будет возможность вновь вступить в него. Дебаты заключаются в том, что, в конце концов, интервал должен быть где-то около десяти лет», - отметил Ратас.

Министр финансов Мартин Хельме заявил, что реформа второго пенсионного уровня сделала очень многое. «По сути, реформа второй ступени - это изменение всей пенсионной системы. Оно очень большое, как в финансовом, так и в техническом плане, его влияние на экономику является значительным, и существует целый ряд ИТ-решений, к которым необходимо подготовиться», - добавил Хельме.

«Мы хотим запустить законопроект в Рийгикогу в октябре, согласно такому графику законопроект должен быть принят до конца года, он вступит в силу с начала следующего года», - сказал министр финансов.

В начале следующего года у всех соответствующих учреждений и институтов будет полгода на подготовку, а с июля люди смогут предоставлять заявления.

«Первые заявления должны быть представлены до 31 августа. Первые выплаты должны быть возможны с начала 2021 года», - заявил Хельме. По словам Хельме, для фонда в размере до 10 000 евро единовременный платеж, если таковой будет, будет осуществляться тремя частями в течение года.

«Мы хотим, чтобы у людей был больший выбор, больше гибкости. Мы надеемся, что в результате пенсионные фонды станут более эффективными, а производительность повысится. Проще говоря, банки должны делать больше для привлечения людей», - добавил министр финансов.

По словам Хельме, стоит ожидать, что определенное число людей все еще может присоединиться ко второй ступени, но большинство из них решат ее покинуть.

Из зарплаты каждого человека платят 33 процента социального налога. Из них 20 процентных пунктов идут на выплату государственных пенсий. Если человек присоединился к другому пенсионному уровню, он выплачивает 2 процента своей зарплаты в пенсионный фонд. На национальном уровне туда направляются дополнительные 4 процентных пункта социального налога, так что 16 процентов заработной платы берется из дохода этого человека для выплаты пенсий. Если люди покинут вторую ступень, налоговые поступления, доступные государству, увеличатся.