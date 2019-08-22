Когда умрет миф об украинском "экстремизме"?

То есть чем эффективнее власть в Украине (причем вне зависимости от каденции избираемых лиц) справляется с угрозой радикализации общества и борется с экстремистскими элементами, тем громче раздается критика на тему «фашизма». Каким же образом у Украины получилось снижение экстремистских настроений, на которые так рассчитывала Россия и ее западные агенты?

Кроме политической и военно-технической помощи Запада Украине в проведении реформ очень эффективной является деятельность европейских неправительственных организаций. Они работают не только с органами власти, но и непосредственно с гражданским обществом Украины, преодолевая существующие и предотвращая возникающие противоречия между обществом и властью.

Примером такой эффективности является экспертная деятельность эстонской команды Международного центра обороны и безопасности (ICDS). Эстонские эксперты еще два года назад справедливо предположили, что фазовый переход к новому технологическому укладу породил целый ряд кризисных явлений в ключевых областях жизнедеятельности всех государственных образований Украины. Любой кризис сопровождается повышением социального напряжения, и если это напряжение перерастает в действие, то оно с высокой степенью вероятности становится экстремистским.

Экстремизм в этой ситуации разрастается в оба конца шкалы политического спектра – как влево, так и вправо. Важно понимать, что обе тенденции подпитывают друг друга, а при этом по всем официальным показателям пророссийский экстремизм преобладает, но вот об этом тренде некоторые западные «исследователи» обычно умалчивают.

За последние четыре года экспертная команда ICDS изучала в Украине такие целевые группы как представители государственной власти и местного (само)управления различных уровней, представители и руководители гражданских организаций и объединений, активисты, индивидуальные волонтеры и люди, добровольно работающие на реализацию общественно полезных проектов. Изучали эстонские эксперты совместно с украинскими коллегами и общество в целом, как таковое – под этим подразумевается политически инертная часть населения Украины, не интересующаяся гражданской активностью в любой из форм ее проявления.

Исследование, стремившееся дать оценку эффективности взаимодействия гражданского и государственного секторов и составить практические рекомендации для органов власти Украины, безусловно свою задачу выполнило. Исследователи общались с представителями самых различных общественных организаций и движений, изучали уровень их претензий к институтам власти, и наоборот. Украинская власть не может маргинализировать общественные движения и настроения, напротив, - пытается повлиять на них, повышая социальную ответственность.

Выработанные экспертами рекомендации по снижению социальной напряженности и противодействию экстремизма в итоге получили все без исключения силовые структуры Украины, а некоторые представители полиции и национальной безопасности непосредственно принимали участие в периодических тренингах. Таким образом можно утверждать, что исследовательская и обучающая деятельность повлияла на снижение социального напряжения в Украине и в итоге посодействовала демократическим и свободным выборам президента и парламента страны.