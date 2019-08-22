Вотум недоверия руководству Йыхви провалился

За отставку Эдуарда Эаста проголосовали девять депутатов, против были 11. За отставку руководства волостной управы проголосовали восемь депутатов, против - 12, передает Rus.ERR.

Лидер оппозиции в Йыхвиском волостном собрании Нийна Негласон в интервью региональному изданию Põhjarannik, опубликованном 22 августа, заявила, что вотум недоверия как возглавляемой Максом Кауром волостной управе, так и председателю волостного собрания Эдуарду Эасту и его заместителю Елене Безводицкой инициировал Мартин Репинский.

Репинский это утверждение опроверг, однако Нийна Негласон представила переписку с Мартином Репинским, где видно, что он поддерживает оппозицию.