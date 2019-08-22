При проверке строительного объекта в Ида-Вирумаа пойманы четверо украинских нелегалов

Двое граждан Украины находились и работали на территории Эстонии законно, однакое еще четверо украинцев сбежали со стройки, когда на объекте появились чиновники. Выяснилосб, что у этих украинцев отствовали законные основания для работы в стране. В отношении двух было начато административное производство, двух предупредили в устной форме.