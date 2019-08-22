Чт, 22.08.2019
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  • При проверке строительного объекта в Ида-Вирумаа пойманы четверо украинских нелегалов

При проверке строительного объекта в Ида-Вирумаа пойманы четверо украинских нелегалов

Фото иллюстративное.

ФОТО: Ants Liigus

Чиновники пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры проверили строительный объект в волости Люганузе, где работали иностранцы. Проверка выявила нарушения.

Двое граждан Украины находились и работали на территории Эстонии законно, однакое еще четверо украинцев сбежали со стройки, когда на объекте появились чиновники. Выяснилосб, что у этих украинцев отствовали законные основания для работы в стране. В отношении двух было начато административное производство, двух предупредили в устной форме. 

Нарушителям сделали предприсание покинуть страну не позднее 28 августа, а также наложили запрет на повторный въезд.

В отношении предприятия также начато административное производство. 

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