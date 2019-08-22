Несмотря на убытки, город не планирует закрывать магазин Lipo

Просещаемость и продажи таллиннского муниципального магазина Lipo в последние годы неуклонно сокращаются, но, по словам вице-мэр Таллинна Айвара Рийсалу, политического решения о закрытии пока нет, передает Rus.ERR.
В этом году Таллинн оказал переехавшему на меньшую площадь магазину поддержку в размере 140 000 евро, но что будет в следующем году, пока неясно.
По словам Рийсалу, благодаря изменению времени работы магазина и переезду на меньшую площадь расходы были оптимизированы и убытки магазина уже не такие большие.
В первые два года дела у магазина шли хорошо: в день в среднем совершалось 902 (2014) и 874 (2015) покупки. В последующие два года число ежедневных покупок не превышало 700, в прошлом году их было 317, а в первые семь месяцев этого года – 256.
Рийсалу отметил, что магазин ежедневно посещает несколько сотен покупателей, поэтому нельзя утверждать, что речь идет о бессмысленном заведении.