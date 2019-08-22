Несмотря на убытки, город не планирует закрывать магазин Lipo

В этом году Таллинн оказал переехавшему на меньшую площадь магазину поддержку в размере 140 000 евро, но что будет в следующем году, пока неясно.

По словам Рийсалу, благодаря изменению времени работы магазина и переезду на меньшую площадь расходы были оптимизированы и убытки магазина уже не такие большие.

В первые два года дела у магазина шли хорошо: в день в среднем совершалось 902 (2014) и 874 (2015) покупки. В последующие два года число ежедневных покупок не превышало 700, в прошлом году их было 317, а в первые семь месяцев этого года – 256.