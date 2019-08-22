Вопрос об установке копии памятника эстонским эсэсовцам был отклонен

Возведение статуи с прежним дизайном также исключается. Текст «Эстонским мужчинам, которые боролись против большевизма в 1940-1945 годах и за восстановление независимости Эстонии», также неприемлем. «Почему только мужчины? Почему борьба за независимость Эстонии прекратилась в 1945 году? Лесных братьев больше нет?", - перечислил вопросы председатель волостного собрания Ляэнеранна Арно Пексар, но ответов на них не последовало.

Он отметил, что члены собрания "были относительно единодушны, что в таком виде и на такое место он не годится. Там нет для него пространства".

Волостная управа собирается также обратиться в правительство с просьбой подыскать копии памятника возможно иное место, кроме кладбища поселка Лихула, где ранее стоят оригинал монумента.

"Мы в волости не жадные, не против, если его установят в другом месте", сказал Пексар.

Впервые памятник с изображением солдата с автоматом в руках и с эмблемой 20-й эстонской дивизии СС был установлен в 2002 году в Пярну. На монументе изображен солдат в форме нацистской армии с автоматом в руках и надписью "Эстонским мужчинам, воевавшим в 1940-1945 против большевизма и за восстановление независимости Эстонии".

Однако после ряда протестов он был демонтирован. Но в 2004 году его вновь установили, но уже в Лихула на местном кладбище.

Под международным давлением правительство распорядилось убрать монумент и оттуда, что вызывало акции протеста местного населения. С инициативой вновь установить в Лихула скандальный памятник, но уже не оригинал, а копию, к волостному собранию обратилось НКО "Клуб друзей Эстонского легиона". Копия отличается только тем, что с нее убран нацистский знак.