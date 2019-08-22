Чт, 22.08.2019
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Apple сделает акцент на камерах в новых iPhone и iPad

Логотип Apple. Иллюстративное фото.

ФОТО: REGIS DUVIGNAU / REUTERS

Apple готовится представить ряд новых устройств в сентябре. Список новинок включает три новых iPhone и iPad Pro с обновленными камерами, сообщает News.ru

Компания презентует преемника iPhone Xr и Pro-версии смартфонов, которые станут заменой iPhone XS и iPhone XS Max. Последние получат новую систему камер с третьим сенсором. Она сможет снимать одновременно три изображения и с помощью нового программного обеспечения автоматически корректировать комбинированную фотографию.

Кроме того, новая система будет делать снимки с более высоким разрешением и, как отмечают источники Bloomberg, сможет «конкурировать с некоторыми традиционными камерами». Качество фотографий, сделанных в условиях слабой освещенности, также улучшится.

В Pro-моделях Apple приблизит возможности записи роликов к профессиональным видеокамерам. Пользователи при помощи специальной функции смогут ретушировать, применять эффекты, изменять цвета и обрезать видео во время записи в реальном времени. Преемник iPhone Xr, в свою очередь, получит двойную заднюю камеру. В Купертино улучшили её для портретной съёмки и добавили возможность для большего увеличения масштаба изображения без потери качества.

Осенняя презентация Apple должна пройти 10 сентября.

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