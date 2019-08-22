Простота не знает границ: в торговом центре использовали детский горшок прямо в зале

По словам читателя, в отделе детских товаров, в проходе между полками на полу стоял детский горшок. Удивление покупателей заключалось в том, что он был использован по назначению прямо на месте. "Тем, кто будет его потом мыть, приводя опять в пригодный для продажи вид, родители даже написали записку "Sorry". Наверное, чтобы человеку, который будет это всё убирать, стало легче, зная, что люди извинились", - написал читатель.