Чт, 22.08.2019
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  • Простота не знает границ: в торговом центре использовали детский горшок прямо в зале

Простота не знает границ: в торговом центре использовали детский горшок прямо в зале

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Использованный детский горшок.

ФОТО: Фото читателя.

В редакцию Rus.Postimees пришло сообщение от читателя, что в Таллинне в магазине Kadaka Selver кто-то использовал детский горшок по назначению прямо в торговом зале. 

По словам читателя, в отделе детских товаров, в проходе между полками на полу стоял детский горшок. Удивление покупателей заключалось в том, что он был использован по назначению прямо на месте. "Тем, кто будет его потом мыть, приводя опять в пригодный для продажи вид, родители даже написали записку "Sorry". Наверное, чтобы человеку, который будет это всё убирать, стало легче, зная, что люди извинились", - написал читатель. 

Примечательно, что в магазине имеется обычный туалет, но им, по какой-то причине, решили не пользоваться. 

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