Записи доказывают: Аавиксоо неоднократно врал журналистам

Эта встреча состоялась 15 марта этого года, более пяти месяцев назад. Давайте сравним информацию, опубликованную сегодня Аавиксоо, с тем, что мы слышим из звукозаписей.

Аавиксоо заявлял Postimees ранее и на сегодняшней пресс-конференции, что осведомитель должен был быть более конкретным.

Из записи мы слышим, как Макбрайд четко описал схему, и Аавиксоо повторил то, что услышал, так что он также очень хорошо понял, что происходит.

Аавиксоо также сегодня неоднократно заявлял, что он не видел никаких конкретных доказательств. И все же Макбрайд показал ему файлы проекта и документы со своего компьютера.

«У меня был ноутбук на протяжении всей встречи», - объясняет докторант.

Это также можно понять, послушав следующий аудиоклип.

На пресс-конференции автор данной статьи также обратил внимание Аавиксоо на тот факт, что он специально написал названия проектов и номера на бумаге перед осведомителем.

Это тоже понятно из записи. Как было сказано, на пресс-конференции, а ранее Postimees, ректор утверждал, что он не знает точно, о каких исследовательских проектах идет речь, чтобы посмотреть на них в целом.

«Я могу войти в систему, но у меня должна быть конкретная жалоба на конкретную подделку», - пояснил ректор.

«У меня также нет данных, которые, вероятно, есть в прессе, но они не дошли до меня. И поэтому, если бы был конкретные вводные данные, я бы смог контролировать конкретные проекты», - сказал сегодня ректор журналистам. Аавиксоо заявил на пресс-конференции, что у него не было доступа к доказательствам, потому что свидетель не дал их ему.

Макбрайд объяснил, что он не отправлял доказательства ректору, потому что глава университета не выразил желания их получить. Докторант также думал, что один из ректоров сам получит доступ к документам или позвонит ему в случае необходимости.

Тем не менее, телефонного звонка от Аавиксоо не поступало, хотя у него были все возможности его сделать.

На пресс-конференции автор статьи спросил, почему Аавиксоо не позвонил докторанту.

«В каком смысле не позвонил? Скажем так, это не вся правда. Он предлагал, но их (доказательств - прим. автора) не было, они не пришли. Он не предоставил никаких доказательств.»