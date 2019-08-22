В Испании из-за массового отравления мясным рулетом пострадали 150 человек

Испания обнародовала международные оповещения по охране здоровья в свете распространения вспышки листерии из свинины, в результате чего пострадали не менее 150 человек и один человек умер. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на AP.

Министр здравоохранения Мария Луиза Карседо заявила, что в четверг направила сообщение Евросоюзу и Всемирной организации здравоохранения, ведь возникла вероятность, что пострадают туристы.

Вспышка началась 15 августа в южном регионе Андалусии, о первой жертве, 90-летней женщине, стало известно в понедельник. Считается, что пострадавшие ели мясные продукты торговой марки La Mechá.

Испанские СМИ называют источником распространения бактерии популярный мясной рулет.

Завод, который закрыли власти, признал, что более двух тысяч упаковок мясных продуктов были заражены листерией.