На Маарьямяги состоится мемориальная церемония по жертвам тоталитаризма

"В Международный день памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов мы поминаем жертв режимов минувших столетий, у которых под вывеской бесчеловечной идеологии были отняты все основные свободы личности — права, а также нередко жизнь или здоровье", - сказал министр юстиции Райво Аэг. Он добавил, что подписание в 1939 году секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа было для Европы особенно трагическим событием, поскольку на его основании были оккупированы многие независимые государства и была начата Вторая мировая война. Результатом этих соглашений стало уничтожение миллионов человеческих жизней. "И мы в результате этой преступной сделки утратили не только свободу, но и большую часть своего народа", - заявил Аэг.