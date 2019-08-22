На Маарьямяги состоится мемориальная церемония по жертвам тоталитаризма

В пятницу отмечается Международный день памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов, в Таллинне в этот день на Маарьямяги состоится традиционная мемориальная церемония.
Перед началом церемонии министр обороны Юри Луйк возложит венок к мемориалу жертвам, сообщает BNS.
С речами на мемориальной церемонии, которая откроется в 16 часов, выступят министр юстиции Райво Аэг, посол Латвии в Эстонии Раймондс Янсонс и посол Литвы Гедриюс Апуокас, а также представитель студенчества Эстонии Кристель Якобсон. Молитву зачитает архиепископ Эстонской Евангелической Лютеранской церкви Урмас Вийльма. Выступит Эстонский национальный мужской хор под управлением Микка Юлеоя.
"В Международный день памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов мы поминаем жертв режимов минувших столетий, у которых под вывеской бесчеловечной идеологии были отняты все основные свободы личности — права, а также нередко жизнь или здоровье", - сказал министр юстиции Райво Аэг. Он добавил, что подписание в 1939 году секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа было для Европы особенно трагическим событием, поскольку на его основании были оккупированы многие независимые государства и была начата Вторая мировая война. Результатом этих соглашений стало уничтожение миллионов человеческих жизней. "И мы в результате этой преступной сделки утратили не только свободу, но и большую часть своего народа", - заявил Аэг.
Министр юстиции также примет участие в мемориальной церемонии у мемориала жертвам геноцида в Пилиствере.