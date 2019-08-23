В польских Татрах молния попала в группу туристов: погибли четыре человека

Трагедия произошла на горном массиве Гевонт, возле города Закопане.

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования всем, кто пострадал от сильной грозы в Татрах. В результате внезапной сильной грозы и ударов молнии там погибли двое взрослых и двое детей, еще десятки людей травмированы. Спасательная операция продолжается в нескольких местах польских Татр. Президент Польши подчеркнул, что пострадало много туристов.

Раненых вертолетами транспортировали в ближайшие больницы. В частности, 89 человек находятся в больнице в городе Закопане, остальных транспортировали в другие города. По словам спасателей, неизвестно, когда завершится спасательная операция. Спасатели будут оставаться в горах столько, сколько нужно, ведь неизвестно, сколько еще людей может быть в горах.