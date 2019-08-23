У подозреваемого в госизмене жителя Печор - двойное гражданство Эстонии и России

По данным псковской оппозиционной газеты "Псковская губерния", задержанный сотрудниками ФСБ Сергей Лыхмус окончил псковский юридический институт ФСИН РФ в 2011 году. В последнее время он работал на местной лесопилке и время от времени подрабатывал в Петербурге охранником.

Факт наличия у него двойного гражданства подтвердил источник "Псковской губернии". Многие жители приграничного Печорского района обладают гражданством как Эстонии, так и России.

Отметившего вчера свое 38-летие Лыхмуса задержали 13 августа и поместили в СИЗО в московском Лефортово, где ФСБ содержит всех подозреваемых и обвиняемых в госизмене.

Из его обвинительного дела, покрытого государственной тайной, официально неизвестно ничего, кроме того, что ему предъявлено подозрение в госизмене, что карается наказанием в виде 12-20 лет тюрьмы. Ни ФСБ, ни оставивший мужчину под стражей суд не прокомментировали содержание подозрения.

Пункт об измене родины указывает на то, что ФСБ считает Лыхмуса в предполагаемом преступлении гражданином России: если бы ФСБ упирало на его эстонское гражданство, его бы, скорее, подозревали в шпионаже.

Независимо от содержания подозрения, по оценке Postimees, можно полагать, что данный случай призывает к осторожности всех жителей Печор с двойным гражданством, а таких людей - тысячи.

Брат Сергей Лыхмуса - известный в Печорах человек: Александр Лыхмус - один из немногих адвокатов в городе. На звонок Postimees Александр Лыхмус вчера не ответил.