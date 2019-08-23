Бывший тренер олимпийской чемпионки пожизненно отстранен от работы после обвинений в сексуальных домогательствах

В свое время Кэллахан готовил Тару Липински к Олимпиаде-1998, где спортсменка взяла золото.

Ранее бывший американский фигурист Адам Смит подал на Кэллахана в суд. Смит сообщил, что Кэллахан неоднократно домогался до него с 1999 по 2001 годы, когда ему было 14-16 лет. Также в домогательствах тренера обвинял еще один бывший подопечный Крэйг Маурици.

Решение о пожизненном отстранении Кэллахана вступило в силу 21 августа. 73-летнему тренеру запрещено заниматься в США любой деятельностью, связанной с фигурным катанием.

«Я наконец-то чувствую себя реабилитированным. Этот человек – монстр. Он разрушил жизни и карьеры многих людей. Я считаю, что он должен понести максимальное наказание», – сказал Маурици.

«Его навсегда запомнят как хищника, который приносил медали коррумпированной организации в обмен на безопасность и защиту детей», – сказал Смит.