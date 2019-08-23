Из-за аварии нарушено движение по бульвару Кадака в Таллинне

В связи с аварией системы канализации в Таллинне возле дома по бульвару Кадака,143 движение транспорта на отрезке между улицами Тяхеторни и Ныва временно нарушено.
По данным пресс-службы Tallinna Vesi, временно закрыта для движения транспорта полоса движения в направлении города.
Tallinna Vesi советует по возможности избегать этого района и выбирать альтернативные маршруты.
Предприятие приносит извинения за неудобства и намерено приложить все усилия, чтобы восстановить привычный распорядок движения при первой возможности, говорится в сообщении фирмы.