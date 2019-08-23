Пт, 23.08.2019
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  • Из-за аварии нарушено движение по бульвару Кадака в Таллинне

Из-за аварии нарушено движение по бульвару Кадака в Таллинне

Liiklusmärk

ФОТО: Arvo Meeks

В связи с аварией системы канализации в Таллинне возле дома по бульвару Кадака,143 движение транспорта на отрезке между улицами Тяхеторни и Ныва временно нарушено.

По данным пресс-службы Tallinna Vesi, временно закрыта для движения транспорта полоса движения в направлении города.

Tallinna Vesi советует по возможности избегать этого района и выбирать альтернативные маршруты.

Предприятие приносит извинения за неудобства и намерено приложить все усилия, чтобы восстановить привычный распорядок движения при первой возможности, говорится в сообщении фирмы.

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