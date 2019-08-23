Суд оставил в силе приговор убийце кохтла-ярвеской школьницы

Сочтя, что Вируский уездный суд при вынесении своего решения оценил все обстоятельства дела, окружной суд не стал менять меру наказания для 19-летнего Артема Дроникова, приговоренного к 16 годам тюрьмы.

"Вина обвиняемого, жестоко и без определенного установленного мотива убившего только начавшего свой жизненный путь человека, что очевидно, велика. Исходя из судебной практики Эстонской республики, можно подтвердить, что в уголовных делах с обвинением в убийстве нечасто выносятся приговоры со сроком более 15 лет. По оценке суда, с учетом фактических обстоятельств дела, вынесенное наказание справедливо", - отметил окружной суд.

"Исходя их всего вышеприведенного, суд решил оставить без удовлетворения апелляции в части назначенного обвиняемому наказания, поданные как пострадавшей стороной, требовавшей ужесточения наказания, так и защитой, ходатайствовавшей о смягчении наказания".