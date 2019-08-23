"Спартак" проиграл первый матч плей-офф Лиги Европы

Португальская "Брага" переиграла московский "Спартак" в первом матче последнего квалификационного раунда Лиги Европы 1:0.
Единственный мяч на 74-й минуте забил Рикарду Орта. Ответная встреча пройдет через неделю в Москве. Московский клуб прервал серию из четырех побед подряд, а Португалия сократила отставание от России в зачете европейского рейтинга на 0,3 балла. Португалия на данный момент занимает шестое место и делегирует в европейские кубки пять команд, Россия находится на пятой строчке и участвует шестью командами.
В других матчах "Эспаньол" победил украинскую "Зарю" 3:1, литовская "Судува" и венгерский "Ференцварош" разошлись миром 0:0, а "Рига" уступила на выезде 1:3 "Копенгагену".