Йозеп Карлсон на чемпионате мира по гребле прошел в полуфинал

Представитель сборной Эстонии Йозеп Карлсон с личным рекордом занял 6 место в своем заезде на 500 метров на каноэ-одиночке, передает Rus.Err.ee.
По сумме всех предварительных заездов его результат стал 12-м. И он уверенно пробился в полуфинал, который состоится завтра днем. А утром Карлсону еще предстоит выступить и в предварительном заезде на олимпийской дистанции 1000 метров.
Напомним, накануне в полуфинал на спринтерских дистанциях 200 метров пробились еще один каноист Денис Тихомиров и Каспар Сула на байдарке-одиночке.