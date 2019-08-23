Пт, 23.08.2019
Успех не заставил себя долго ждать – финны вроде бы вернулись, да и жители Эстонии снова стали больше пить. Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Йозеп Карлсон на чемпионате мира по гребле прошел в полуфинал

Йозеп Карлсон на чемпионате мира по гребле прошел в полуфинал

Joosep Karlson

ФОТО: Kristo Sepp / Eesti Aerutamisföderatsioon

Представитель сборной Эстонии Йозеп Карлсон с личным рекордом занял 6 место в своем заезде на 500 метров на каноэ-одиночке, передает Rus.Err.ee.

По сумме всех предварительных заездов его результат стал 12-м. И он уверенно пробился в полуфинал, который состоится завтра днем. А утром Карлсону еще предстоит выступить и в предварительном заезде на олимпийской дистанции 1000 метров.

Напомним, накануне в полуфинал на спринтерских дистанциях 200 метров пробились еще один каноист Денис Тихомиров и Каспар Сула на байдарке-одиночке. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ