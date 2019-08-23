Приговоренный к пожизненному заключению жестокий убийца останется в тюрьме

Приговоренный к пожизненному тюремному заключению за два убийства и другие тяжкие преступления Олег Пятницкий продолжит отбывать наказание, поскольку государственный суд не принял к рассмотрению его апелляцию на отказ от досрочного освобождения.
Закон предусматривает возможность освобождения заключенных с пожизненным сроком после отбытия ими 30 лет тюремного наказания. 59-летний Пятницкий находится в тюрьме уже более 35 лет.
Несколько лет назад суд рассматривал возможность его досрочного освобождения, но счел тогда, что поскольку прошло всего 14 лет с момента совершения им последнего преступления, это не согласуется с принципом назначения наказания.
Пятницкий был приговорен к 4 годам тюрьмы за кражу решением тогдашнего верховного суда ЭССР 13 декабря 1983 года.
Два года спустя Пятницкий был признан виновным в совершенных в тюрьме убийстве, ограблении, изнасиловании, удовлетворении половой страсти неественным путем и хулиганстве и приговорен к 15 годам тюремного заключения.
В 1992 году осенью верховный суд признал Пятницкого виновным в убийстве уже другого заключенного и приговорил к высшей мере наказания - смертному приговору.
Решением президента Леннарта Мери от 5 марта 1993 года смертный приговор Пятницкому был заменен на пожизненное заключение.
Осенью 2002 года Таллиннский городской суд признал Пятницкого виновным в нанесении тяжких телесных повреждений сокамернику и приговорил к девяти годам тюрьмы, которые покрыло пожизненное заключение.