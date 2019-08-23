Приговоренный к пожизненному заключению жестокий убийца останется в тюрьме

Закон предусматривает возможность освобождения заключенных с пожизненным сроком после отбытия ими 30 лет тюремного наказания. 59-летний Пятницкий находится в тюрьме уже более 35 лет.

Несколько лет назад суд рассматривал возможность его досрочного освобождения, но счел тогда, что поскольку прошло всего 14 лет с момента совершения им последнего преступления, это не согласуется с принципом назначения наказания.

Пятницкий был приговорен к 4 годам тюрьмы за кражу решением тогдашнего верховного суда ЭССР 13 декабря 1983 года.

Два года спустя Пятницкий был признан виновным в совершенных в тюрьме убийстве, ограблении, изнасиловании, удовлетворении половой страсти неественным путем и хулиганстве и приговорен к 15 годам тюремного заключения.

В 1992 году осенью верховный суд признал Пятницкого виновным в убийстве уже другого заключенного и приговорил к высшей мере наказания - смертному приговору.

Решением президента Леннарта Мери от 5 марта 1993 года смертный приговор Пятницкому был заменен на пожизненное заключение.