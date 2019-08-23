Компания DPD расширяет сеть посылочных автоматов в уездах Эстонии

В прошлом году компания DPD установила 50 новых посылочных автоматов по всей Эстонии, а этим летом к ним добавились еще 27. Осенью DPD установит еще пять автоматов, а также приступит к расширению наиболее активно используемых автоматов, чтобы иметь возможность одновременно доставлять больше посылок, сообщила компания в своем пресс-релизе.

«Выбирая места для новых посылочных автоматов, мы в основном исходили из того, где в них имеется наибольшая потребность, и жители каких регионов сообщили нам о необходимости установки у них таких автоматов, – пояснил исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс. – В результате, посылочные автоматы получил ряд населенных пунктов и районов, где раньше автоматов было мало или не было вовсе».

По словам Кирсса, опыт и статистика показывают, что, если в регионе появляется посылочный автомат, его сразу же начинают активно использовать и те, кто прежде вообще не пользовался этой услугой. «Посылочный автомат призван экономить время и является более экологичным способом доставки, чем прочие», - добавил Кирсс.

Летом наряду с более крупными центрами посылочные автоматы получили Вяйке-Маарья, Сууре-Яани, Мустла, Муствеэ, Кивиыли, Кехра, Имавере, Вяндра, Тырва, Юленурме и т.д.

На сегодня в Эстонии у DPD есть около 150 пунктов Pickup, 101 из которых – автоматы (к концу года будет 114), 8 – посылочные роботы Cleveron, а остальные – магазины, где можно получать посылки.