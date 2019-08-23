Темнокожие футболисты получат привилегии

Ранее администрация Twitter рассматривала оскорбительные посты только после жалоб пользователей. Усилить меры безопасности было решено после инцидентов с форвардом «Челси» — англичанином нигерийского происхождения Тэмми Абрахамом и французским полузащитником с гвинейскими корнями Полем Погба, выступающим за «Манчестер Юнайтед».