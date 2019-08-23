Темнокожие футболисты получат привилегии

Социальная сеть Twitter будет следить за аккаунтами 50 лучших темнокожих футболистов, чтобы защитить их от проявлений расизма, этом сообщает Lenta.ru.
Ранее администрация Twitter рассматривала оскорбительные посты только после жалоб пользователей. Усилить меры безопасности было решено после инцидентов с форвардом «Челси» — англичанином нигерийского происхождения Тэмми Абрахамом и французским полузащитником с гвинейскими корнями Полем Погба, выступающим за «Манчестер Юнайтед».
Оба футболиста подверглись расистским оскорблениям после нереализованных пенальти. Абрахам не смог поразить ворота «Ливерпуля» в серии послематчевых пенальти встречи за Суперкубок УЕФА, а удар Погба с точки в игре третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) отразил голкипер «Вулверхэмптона» (1:1).