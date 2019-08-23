Пт, 23.08.2019
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  • Пожилая женщина упала в резко затормозившем автобусе, ее госпитализировали

Пожилая женщина упала в резко затормозившем автобусе, ее госпитализировали

Eile sai õnnetustes viga kaks inimest, kui buss ootamatult ette keeranud sõiduki tõttu pidi pidurdama.

ФОТО: Liis Treimann

70-летняя женщина была госпитализирована после падения в резко затормозившем таллиннском автобусе.

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, 22 августа в 10.36 на Ранна-теэ в Таллинне произошел инцидент, в котором пострадала пассажирка рейсового автобуса.

По первоначальным данным, 51-летний водитель автобуса Volvo резко затормозил из-за выехавшего перед ним автомобиля. Находившаяся в автобусе 70-летняя женщина не удержалась на ногах и получила травмы. Она была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Это происшествие случилось всего на следующий день после того как в столичном автобусе упал 91-летний мужчина, который позже скончался в больнице.

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