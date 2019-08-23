Год, увенчанный титулом

«Пермь. Актуальный город»

– под таким названием в фестивальную программу была включена промо-акция театральной Перми – города, обратившегося в Брюссель с пожеланием войти в круг культурных столиц Европы.

Пермяки привезли «Балет Евгения Панфилова» – парадоксальный и неповторимый синтез классики, театральных традиций Дягилева, романтики русского авангарда и абсурда сюрреализма. Поистине феерическое зрелище произвело на публику огромное впечатление. Для эстонских студентов специально провели мастер-класс.

«Ветер шумит в тополях». ФОТО: "Золотая маска"

Пермский театр «У Моста» показал пьесу Мартина МакДонаха «Калека с Инишмана». Ирландский драматург чрезвычайно популярен в России, но именно режиссёру Сергею Федотову удалось точно передать его особую поэтику – спектакль произвёл в Таллинне фурор.

На эстонской сцене – лучшие театры России

А открывался фестиваль спектаклем Театра им. Вахтангова «Ветер шумит в тополях» в постановке Римаса Туминаса, в котором участвовали известные актёры Владимир Вдовиченков, Максим Суханов и Владимир Симонов. Играли его на сцене Концертного зала Nordea (сейчас Alexela). Организаторы прекрасно понимали, что было бы гораздо уместнее поместить этот спектакль в другое пространство. Но наклонное зеркало, значимый фрагмент декорации, ни на какой другой сцене не помещалось.

Вошли в фестивальную программу и два спектакля «Табакерки», поставленные Константином Богомоловым: «Волки и овцы» по пьесе Островского и «Wonderland-80», в котором режиссёр соединил совершенно непохожих и, на первый взгляд, несовместимых произведения – «Заповедник» Сергея Довлатова и сказки Льюиса Кэрролла.

«Wonderland-80». ФОТО: "Золотая маска"

Актёры «Табакерки» много снимаются в кино, согласовать графики очень сложно, поэтому задача привезти этот театр на фестиваль - не из простых, а тем более – два спектакля. Кроме того, «Табакерка» редко выезжает из родного дома ещё и потому, что для её спектаклей трудно найти площадку.

Режиссёр и художник выбирали площадку в разгар лета. Увидев шатёр во дворе Кукольного театра, воскликнули: «Это как раз то, что нам идеально подходит!».

Подошел ноябрь – время фестиваля. Обогревать зал начали заранее. Помогло, но отчасти. В зале было, мягко говоря, не жарко. К тому же, во избежание шумовых помех, на время спектакля пришлось отключить обогревающие помещение ветродуи, и во время действия температура воздуха падала. За кулисами было еще «прохладнее», а героини спектакля «Волки и овцы» одеты в шёлковые платья и, в отличие от зрителей, пледами укутаться не могли.

«Ко всему прочему, в спектакле участвовала собака, причём определенной породы, которую сейчас уже не припомню, – рассказывает директор фестиваля «Золотая Маска в Эстонии» Светлана Янчек. – С животными нам вообще “везёт”. Конечно, собака – не лошадь, но всё равно надо было найти собаку, которая не испугается и будет вести себя прилично».

Нашли! Она вела себя прекрасно! И первая выбежала на поклоны…

В «Золотой Маске в Эстонии» 2011 года участвовал и Российский академический молодежный театр (РАМТ) – с лиричным и одновременно трагическим спектаклем «Ничья длится мгновение». В основу постановки Миндаугаса Карбаускиса положен роман Ицхокаса Мераса – история живущей в гетто еврейской семьи и одной шахматной партии, ставка в которой — жизнь...

"Ничья длится мгновение" ФОТО: "Золотая маска"

«Лично для меня «Ничья длится мгновение» стал одним из самых памятных фестивальных спектаклей», – говорит Светлана Янчек.

Отца семейства играл актер РАМТа Илья Исаев – он окончил студию Русского театра, начинал на этой сцене, в театре работает его мама. Приятно, что среди московских звёзд есть и наши земляки.

В отличие от прежних фестивалей, показывавших для детей только кукольные спектакли, на седьмую «Золотую Маску» впервые привезли драматические спектакли РАМТа – «Как кот гулял, где ему вздумается» и «Бесстрашный барин».