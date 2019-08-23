Пенсионеры из Таллинна переезжают в Ида-Вирумаа в поисках лучшей жизни

Руководитель Восточного региона Pindi Kinnisvara Рене Зорин заметил, что пенсионеры, у которых нет семьи и других близких родственников в Таллинне, Тарту или в других дорогих городах, обнаружили в Ида-Вирумаа низкие цены на недвижимость и очаровательные природные красоты.

«Некоторые из них покупают себе дополнительно квартиру в Нарве или ее окрестностях или, например, в Силламяэ, а расположенную в более дорогом городе недвижимость сдают в аренду, зарабатывая тем самым хорошую добавку к пенсии. Часть пенсионеров продают старую недвижимость и оставляют себе разницу в цене, откладывая ее на черный день или на путешествия», – объясняет Зорин.