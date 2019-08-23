Полезно: как обустроить комнату первоклассника

Детская - это одна их тех комнат, интерьер которой мы меняем чаще всего: дети растут, а вместе с ними и потребности. Дизайнер по интерьеру IKEA Байба Фрейя дает советы, что изменить в комнате ребенка, который идет в школу.
«Начало учебного года - важное событие не только для детей, но и для их родителей, а также время больших перемен. У ребенка начинается новый этап в жизни, задача родителей подготовить его к этому. Создание учебного уголка в детской - важный этап начала школьной жизни», - говорит Байба Фрейя. Кстати, мебель и аксессуары лучше выбирать вместе с ребенком, так он будет себя чувствовать в комнате комфортнее.
Письменный стол - самый важный предмет мебели в детской
Найти подходящий письменный стол, а также место для него в комнате – еще та задача. По словам дизайнера IKEA, одна из главных ошибок – это покупка стола неправильных размеров. «Дети быстро растут, родители не хотят каждый год покупать новый стол, поэтому решают приобрести сразу большой. Альтернативой может стать покупка стола, высоту которого можно поменять, например, регулируя высоту ножек», - говорит Фрейя.
По словам дизайнера по интерьеру, как правило, для первоклашек рекомендуемая высота стола 70-75 см, а стула - 40-45 см. Учитывая эргономику, ребенок должен сидеть за столом так, чтобы колени были под углом 90 градусов и обе стопы касались пола.
Байба Фрейя рекомендует ставить стол рядом с окном, что на него падало как можно больше дневного света. Стол также должен стоят в тихом и спокойном месте, где ребенок может сосредоточиться на учебе, не отвлекаясь.
Мебель, которая растет вместе с ребенком
Выбор мебели с регулируемой высотой также является рациональным решением, поскольку позволяет сэкономить на ежегодных расходах на мебель. Помимо стола с регулируемой высотой, дизайнер IKEA рекомендует покупать также и другую мебель с меняющимся размерами, например, кровать, полки, стулья и т. д. «На сегодняшний день есть очень много функциональных решений. Например, в IKEA продается детская кроватка STUVA, которую можно превратить в обычную, убрав одну из стенок. Есть детская кровать MINNEN, которую можно увеличить до 2 метров, также стол MICKE, который можно соединить с другим столом или ящиками, увеличить таким образом рабочую поверхность. К полочным системам можно присоединять новые детали, если понадобится больше места», - говорит Фрейя.
Системы для хранения вещей – порядок в комнате
С началом учебного года у ребенка появляется много вещей, которые надо где-то хранить – теперь в комнате не только игрушки, но и учебники, карандаши, ручки и краски. «Школьные принадлежности лучше хранить, например, в передвижном ящике, который можно ставить куда угодно. Если письменный стол стоит у стены, то над ним можно прикрепить полку и складывать вещи туда», - рассказывает дизайнер IKEA.
Поскольку первоклассники еще хотят играть в игрушки, то нужно найти место и для них. «Кошмар родителей – это разбросанные на полу игрушки. Простые в использовании системы для хранения необходимы, чтобы побудить детей убирать игрушки самостоятельно», - говорит Фрейя. Например, полки TOFAST с разноцветными ящиками, с их помощью можно заинтересовать ребенка сортировать игрушки по цвету.
Безопасность прежде всего
Первоклассник - все еще маленький ребенок, который может покалечиться по неосторожности. Поэтому очень важно в детской комнате соблюдать правила безопасности и устанавливать мебель согласно рекомендациям, прикреплять полки и шкафы к стене. «Если в семье есть еще и младшие братья-сестры, то стоит помнить, что и они могут заинтересоваться новыми вещами, поэтому стоит обратить внимание на острые углы и поставить замки на нижние ящики», - говорит Фрейя.
Дизайнер IKEA рекомендует выбирать мебель, которая сделана специально для детей. «Мы в IKEA убеждены, что дети должны быть защищены, поэтому весь ассортимент детской мебели спроектирован в соответствии с правилами безопасности. Например, мы не используем токсичных красок и избегаем острых краев и углов», - рассказала Фрейя.
Лучшее освещение для письменного стола - это дневной свет, но стоит помнить, что и настольную лампу нужно выбирать правильную. При выборе настольной лампы рекомендуется приобретать светодиодную, котороя не только энергоэффективна, но еще из более прочного материала и меньше нагреваются.
Уютный уголок
Если школьник делит комнату с братом или сестрой, то очень важно найти ему свой уголок, где ребенок сможет спокойно учиться или просто побыть наедине с собой. «Интересные и креативные решения могут быть созданы даже в стесненных условиях. Например, старший ребенок может построить небольшую пещеру или крепость из постельных принадлежностей. Для младшего ребенка вы можете создать игровой уголок с помощью передвижных полок и ящиков для хранения игрушек, используя их даже в качестве разделительной стенки», - говорит Фрейя. Все системы для хранения вещей должны быть легкими и доступными, а также не мешать старшим братьям и сестрам.