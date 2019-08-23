Полезно: как обустроить комнату первоклассника

«Начало учебного года - важное событие не только для детей, но и для их родителей, а также время больших перемен. У ребенка начинается новый этап в жизни, задача родителей подготовить его к этому. Создание учебного уголка в детской - важный этап начала школьной жизни», - говорит Байба Фрейя. Кстати, мебель и аксессуары лучше выбирать вместе с ребенком, так он будет себя чувствовать в комнате комфортнее.

Письменный стол - самый важный предмет мебели в детской

Найти подходящий письменный стол, а также место для него в комнате – еще та задача. По словам дизайнера IKEA, одна из главных ошибок – это покупка стола неправильных размеров. «Дети быстро растут, родители не хотят каждый год покупать новый стол, поэтому решают приобрести сразу большой. Альтернативой может стать покупка стола, высоту которого можно поменять, например, регулируя высоту ножек», - говорит Фрейя.

По словам дизайнера по интерьеру, как правило, для первоклашек рекомендуемая высота стола 70-75 см, а стула - 40-45 см. Учитывая эргономику, ребенок должен сидеть за столом так, чтобы колени были под углом 90 градусов и обе стопы касались пола.

Байба Фрейя рекомендует ставить стол рядом с окном, что на него падало как можно больше дневного света. Стол также должен стоят в тихом и спокойном месте, где ребенок может сосредоточиться на учебе, не отвлекаясь.

Мебель, которая растет вместе с ребенком

ФОТО: Ikea

Выбор мебели с регулируемой высотой также является рациональным решением, поскольку позволяет сэкономить на ежегодных расходах на мебель. Помимо стола с регулируемой высотой, дизайнер IKEA рекомендует покупать также и другую мебель с меняющимся размерами, например, кровать, полки, стулья и т. д. «На сегодняшний день есть очень много функциональных решений. Например, в IKEA продается детская кроватка STUVA, которую можно превратить в обычную, убрав одну из стенок. Есть детская кровать MINNEN, которую можно увеличить до 2 метров, также стол MICKE, который можно соединить с другим столом или ящиками, увеличить таким образом рабочую поверхность. К полочным системам можно присоединять новые детали, если понадобится больше места», - говорит Фрейя.

Системы для хранения вещей – порядок в комнате

С началом учебного года у ребенка появляется много вещей, которые надо где-то хранить – теперь в комнате не только игрушки, но и учебники, карандаши, ручки и краски. «Школьные принадлежности лучше хранить, например, в передвижном ящике, который можно ставить куда угодно. Если письменный стол стоит у стены, то над ним можно прикрепить полку и складывать вещи туда», - рассказывает дизайнер IKEA.