Открытие супермаркетов не за горами: за год Lidl инвестировал в Эстонии более 20 миллионов евро

Инвестиции немецкой сети супермаркетов Lidl в Эстонии в 2018 году составили 21,5 млн евро, а в текущем году предприятие приступило к строительству в Эстонии первых магазинов.
В данный момент основным направлением деятельности Lidl Eesti OÜ остается покупка участков недвижимости под строительство магазинов. За последний отчетный год предприятие купило шесть таких участков, вело переговоры о покупке еще нескольких участков и получило два разрешения на строительство, пишет Rus.ERR.
В этом году Lidl Eesti продолжит скупку и застройку земельных участков, включая составление детальных планировок и проектирование зданий, отмечается в представленном предприятии отчете.
Число постоянных работников в Lidl Eesti в прошлом году выросло с 4 до 18, а фонд заработной платы - со 100 000 до 500 000 евро.