Открытие супермаркетов не за горами: за год Lidl инвестировал в Эстонии более 20 миллионов евро

В данный момент основным направлением деятельности Lidl Eesti OÜ остается покупка участков недвижимости под строительство магазинов. За последний отчетный год предприятие купило шесть таких участков, вело переговоры о покупке еще нескольких участков и получило два разрешения на строительство, пишет Rus.ERR.

В этом году Lidl Eesti продолжит скупку и застройку земельных участков, включая составление детальных планировок и проектирование зданий, отмечается в представленном предприятии отчете.