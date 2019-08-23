Пт, 23.08.2019
Я отказываюсь общаться с президентом Керсти Кальюлайд, пока она не извинится перед партией. Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Открытие супермаркетов не за горами: за год Lidl инвестировал в Эстонии более 20 миллионов евро

Открытие супермаркетов не за горами: за год Lidl инвестировал в Эстонии более 20 миллионов евро

Магазин Lidl.

ФОТО: JUSTIN TALLIS / AFP

Инвестиции немецкой сети супермаркетов Lidl в Эстонии в 2018 году составили 21,5 млн евро, а в текущем году предприятие приступило к строительству в Эстонии первых магазинов.

В данный момент основным направлением деятельности Lidl Eesti OÜ остается покупка участков недвижимости под строительство магазинов. За последний отчетный год предприятие купило шесть таких участков, вело переговоры о покупке еще нескольких участков и получило два разрешения на строительство, пишет Rus.ERR.

В этом году Lidl Eesti продолжит скупку и застройку земельных участков, включая составление детальных планировок и проектирование зданий, отмечается в представленном предприятии отчете.

Число постоянных работников в Lidl Eesti в прошлом году выросло с 4 до 18, а фонд заработной платы - со 100 000 до 500 000 евро.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ