Нейвельт - о пенсионной реформе: это как отмена крепостного права

Известный эстонский банкир Индрек Нейвельт одобрил проведенную правительством реформу второй ступени пенсионного страхования, сравнив ее с состоявшейся около двухсот лет назад отменой крепостного права, пишет Postimees.
"По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого", - написал Нейвельт в соцсетях.
"Здесь много деталей, в которые следует углубиться. Но в конечном счете это очень хорошо, потому что только так мы станем лучше понимать свою ответственность", - добавил он.
Кабинет министров на своем заседании в четверг одобрил предложения министра финансов относительно реформы второй пенсионной ступени, согласно которым, присоединение ко второй ступени и выход из нее станут добровольными. Реформа будет запущена в следующем году. Представление первых заявлений должно завершиться 31 августа 2020 года. Первые выплаты должны быть возможны с начала 2021 года.