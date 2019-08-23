Нейвельт - о пенсионной реформе: это как отмена крепостного права

"По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого", - написал Нейвельт в соцсетях.

"Здесь много деталей, в которые следует углубиться. Но в конечном счете это очень хорошо, потому что только так мы станем лучше понимать свою ответственность", - добавил он.