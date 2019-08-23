Премьеры приходят и уходят, а Хельме пребывают вовек

То ли август со своими реминисценциями к 1991-му навеял, то ли просто уши замерзли, но вдруг пришло острое сожаление: я никогда уже не смогу быть свидетелем словесной дуэли между семейным тандемом Хельме с одной стороны, и Евгением Коганом – с другой!..
И дело тут вовсе не в противоречивости позиций, не в остроте и бесспорности аргументов каждой из сторон – как раз в позициях-то у этих двух тандемов, скорее всего, были бы полнейшая гармония и благорастворение воздухов. Чем в своё время Евгений (мир праху его!) неизменно и в любой дискуссии безоговорочно побеждал своих оппонентов – это своей потрясающей невозмутимостью и умением произносить даже самые нелепые благоглупости тоном благожелательно-увещевательным и ненавязчиво-нравоучительным, каким обычно разговаривают с клиническими идиотами. При умелом пользовании такой интонацией в публичных диспутах совершенно неважно, ЧТО говорится, а важно, что говорящий выглядит заведомо убедительнее оппонента, которого тон сидящего визави начинает раздражать, человек горячится, наверняка сбивается с мысли и вообще производит впечатление не разбирающегося в проблеме, о которой идет речь.
Эта училка – сама дура!
На мой взгляд, семейный политический дуэт Хельме овладел этим мастерством в совершенстве и даже в чем-то превзошел своего именитого учителя (Коган был одним из лидеров и, по сути, главным идеологом Интердвижения, если вам это что-то говорит).
Я отлично понимаю, что любое упоминание «божественной двойки» (в которой не хватает только Хельме – духа святого) через СМИ – это вода на их мельницу. Что бы о них ни писали эти щелкоперы и стрикулисты, главное – чтобы писали. То есть любая публикация – в их пользу. Однако совсем об их проказах не упоминать – тоже значит прятать голову черт-те куда. Конечно, хорошо бы всем массмедиа как-то изловчиться и начисто забыть про этих отца и сына. Но такое, увы, нереально…
Так что продолжим рекламировать перлы, которые неустанно продуцирует эта жемчужная парочка.
В ходе разразившегося на днях скандала по поводу увольнения (к счастью, не состоявшегося) гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд имела неосторожность высказать свое мнение о сложившейся ситуации вообще и о действиях министра Мартина Хельме в частности. И тут же получила от последнего полной пригоршней: «Керсти Кальюлайд сама неоднократно продемонстрировала, что она не подходит для занимаемой должности. Она выразила ненависть к одной парламентской партии. Она позиционировала себя как оппозиционный лидер, который резидирует в Кадриорге. Она не понимает, в чем заключается ее роль в парламентарном государстве. Мы ей и ранее говорили: подавай в отставку. Если президент государства, который должен быть выше повседневной политики, подрывает работу демократично выбранного правительства, то он подрывает конституционный порядок и раскалывает общество».
А Хельме-père и вовсе заявил в студии Postimees: «Я отказываюсь общаться с президентом Керсти Кальюлайд, пока она не извинится перед партией».
Все это сильно смахивает на поведение нерадивого школяра, который в ответ на упреки, что он плохо учится и неподобающе ведет себя, парирует: «А эта училка, которая про меня наябедничала, корчит из себя королеву, а сама ничего не умеет, только к начальству подлизывается!..».
Насчет начальства – это не для красного словца. Несколько дней назад Эстонию посетил американский сенатор от Демократической партии Рон Вайден. По его собственным словам, он хотел дать понять эстонским политикам и обществу, что необходимо противостоять политике ненависти, которую проводит EKRE и которую сам сенатор называет мягким фашизмом, поскольку результаты такого противостояния будут иметь последствия не только для нашей страны, но и для всего мира. Конечно, ни для президента Эстонии, ни, тем более, для обоих Хельме сенатор Вайден – не начальник и вообще указ. Но факт, что два родственника-министра от EKRE постоянно намекают, а то и прямо упрекают и главу эстонского правительства, и прочих своих оппонентов – всех чохом – в заигрывании с гнилой либеральной верхушкой Запада, особенно Евросоюза.
Марту и Мартину вообще никто не указ и не авторитет. Кроме, разве что, британского премьер-министра, которому Хельме-старший, испытывая глубокую личную приязнь, даже пообещал всяческую поддержку в реализации его стремления удалиться из ЕС «не по-английски», а громко хлопнув дверью. Правда, «тефлоновый Борис» до сих пор никак на это обещание/предложение не отреагировал. Во всяком случае, широкая пресса о подобной реакции умалчивает. Но скорее всего, мистер Джонсон руководствуется принципом «Не царское это дело. Прикажу – и отреагируют!..»
Извините, погорячился!
В культовом советском фильме «Бриллиантовая рука» есть такой эпизод. Два контрабандиста поджидают «курьера» с советского теплохода «Михаил Светлов», который должен «поскользнуться» перед их аптекой и произнести пароль «Черт побери!». Оба сильно нервничают, поскольку «курьер» опаздывает. Находясь в раздрае чувств, они начинают ругаться, и один из них – судя по всему, старшóй, произносит гневную тираду, в ответ на которую второй, помоложе, закатывает еще более эмоциональный монолог секунд на тридцать (а это полстраницы машинописного текста), сопровождая его выразительными жестами и красноречивыми телодвижениями с соответствующей мимикой. После чего голос за кадром бесстрастно произносит перевод: «Извините, погорячился»
Этот эпизод вспомнился тоже неспроста. После несколько затянувшейся склоки вокруг попытки уволить главного полицейского Март Хельме, слегка пококетничав (мол, не было ничего противозаконного – бизнес!), в конце концов, снисходительно произнес: «Мы оба, возможно, в какой-то момент повели себя несколько эмоционально». Правда, не уточнил, в какой именно момент, и почему оба, а не «все трое», включая Хельме-junior´a?
Вообще härrased Helme – большие мастера по части политических шоу, хоть в жанре talk, хоть в vision. Простое, казалось бы, дело – фотография на память о встрече Марта и Мартина на их даче с Юри Ратасом и Майлис Репс по случаю достижения компромисса в вопросе, что важнее: крах Партии реформ или погоны Вахера. Вот, мол, как мы дружно живем и прекрасно ладим!
Вербально при этом прозвучало обязательное заклинание о нерушимом союзе и скорейшей гибели всех врагов. Но символична и композиция сделанной при этом фотографии: гости стоят посередине, а оба Хельме – по краям. Не то товарищеская забота о флангах, не то надежный конвой.
…Вопрос на засыпку: долго ли удержатся на своих постах упомянутые выше премьеры – что Ратас, что Джонсон? Одному может перестать везти при балансировании в обнимку с EKRE, а второму – выйти боком выход (пардон за каламбур!) из Евросоюза. Но Хельме были, есть и пребудут вовек. Аминь!