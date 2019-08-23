Премьеры приходят и уходят, а Хельме пребывают вовек

Насчет начальства – это не для красного словца. Несколько дней назад Эстонию посетил американский сенатор от Демократической партии Рон Вайден. По его собственным словам, он хотел дать понять эстонским политикам и обществу, что необходимо противостоять политике ненависти, которую проводит EKRE и которую сам сенатор называет мягким фашизмом, поскольку результаты такого противостояния будут иметь последствия не только для нашей страны, но и для всего мира. Конечно, ни для президента Эстонии, ни, тем более, для обоих Хельме сенатор Вайден – не начальник и вообще указ. Но факт, что два родственника-министра от EKRE постоянно намекают, а то и прямо упрекают и главу эстонского правительства, и прочих своих оппонентов – всех чохом – в заигрывании с гнилой либеральной верхушкой Запада, особенно Евросоюза.

Марту и Мартину вообще никто не указ и не авторитет. Кроме, разве что, британского премьер-министра, которому Хельме-старший, испытывая глубокую личную приязнь, даже пообещал всяческую поддержку в реализации его стремления удалиться из ЕС «не по-английски», а громко хлопнув дверью. Правда, «тефлоновый Борис» до сих пор никак на это обещание/предложение не отреагировал. Во всяком случае, широкая пресса о подобной реакции умалчивает. Но скорее всего, мистер Джонсон руководствуется принципом «Не царское это дело. Прикажу – и отреагируют!..»

Извините, погорячился!

В культовом советском фильме «Бриллиантовая рука» есть такой эпизод. Два контрабандиста поджидают «курьера» с советского теплохода «Михаил Светлов», который должен «поскользнуться» перед их аптекой и произнести пароль «Черт побери!». Оба сильно нервничают, поскольку «курьер» опаздывает. Находясь в раздрае чувств, они начинают ругаться, и один из них – судя по всему, старшóй, произносит гневную тираду, в ответ на которую второй, помоложе, закатывает еще более эмоциональный монолог секунд на тридцать (а это полстраницы машинописного текста), сопровождая его выразительными жестами и красноречивыми телодвижениями с соответствующей мимикой. После чего голос за кадром бесстрастно произносит перевод: «Извините, погорячился»

Этот эпизод вспомнился тоже неспроста. После несколько затянувшейся склоки вокруг попытки уволить главного полицейского Март Хельме, слегка пококетничав (мол, не было ничего противозаконного – бизнес!), в конце концов, снисходительно произнес: «Мы оба, возможно, в какой-то момент повели себя несколько эмоционально». Правда, не уточнил, в какой именно момент, и почему оба, а не «все трое», включая Хельме-junior´a?

Вообще härrased Helme – большие мастера по части политических шоу, хоть в жанре talk, хоть в vision. Простое, казалось бы, дело – фотография на память о встрече Марта и Мартина на их даче с Юри Ратасом и Майлис Репс по случаю достижения компромисса в вопросе, что важнее: крах Партии реформ или погоны Вахера. Вот, мол, как мы дружно живем и прекрасно ладим!

Вербально при этом прозвучало обязательное заклинание о нерушимом союзе и скорейшей гибели всех врагов. Но символична и композиция сделанной при этом фотографии: гости стоят посередине, а оба Хельме – по краям. Не то товарищеская забота о флангах, не то надежный конвой.