Россиянка втихую возвела несколько многоэтажек и заработала сто миллионов рублей

Жительницу Екатеринбурга Ларису Максимову осудили на пять лет за мошенничество с жильем в особо крупном размере — сумма нанесенного ущерба приближается к ста миллионам рублей. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, Лариса Максимова вместе со своим сыном Дмитрием незаконно строили многоквартирные дома на участках, предназначенных исключительно под индивидуальное жилищное строительство. Максимовы продавали квартиры в этих домах екатеринбуржцам, не ставя своих клиентов в известность о незаконности стройки и невозможности оформить покупку в собственность.
Таким образом Максимова обманула 84 покупателя, получив от них 97,3 миллиона рублей. В сообщении прокуратуры подчеркивается, что сделки она проводила в офисах организаций, в которых работала. Строительство домов, в которых Максимовы продавали квартиры, они так и не завершили: суд признал эти постройки самовольными и подлежащими сносу.