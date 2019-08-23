Россиянка втихую возвела несколько многоэтажек и заработала сто миллионов рублей

По версии следствия, Лариса Максимова вместе со своим сыном Дмитрием незаконно строили многоквартирные дома на участках, предназначенных исключительно под индивидуальное жилищное строительство. Максимовы продавали квартиры в этих домах екатеринбуржцам, не ставя своих клиентов в известность о незаконности стройки и невозможности оформить покупку в собственность.

Таким образом Максимова обманула 84 покупателя, получив от них 97,3 миллиона рублей. В сообщении прокуратуры подчеркивается, что сделки она проводила в офисах организаций, в которых работала. Строительство домов, в которых Максимовы продавали квартиры, они так и не завершили: суд признал эти постройки самовольными и подлежащими сносу.