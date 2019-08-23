Пт, 23.08.2019
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Портал объявлений Auto24 сменит владельца, стоимость сделки неизвестна

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ФОТО: Peeter Langovits

Крупнейший в Эстонии портал по продаже автомобилей  auto24.ee будет продан управляющей им компании Baltic Classifieds Group.

Ожидается, что сделка, стоимость которой не раскрывается, будет завершена в течение этого года после получения разрешения от Департамента конкуренции, сообщает BNS.

Это будет первое приобретение управляющей порталами объявлений в странах Балтии группы Baltic Advertising Group с тех пор, как UP Invest продал ее одному из крупнейших в мире предприятий по управлению фондами Apax Partners.

"Мы планируем инвестировать в auto24 и максимизировать выгоды для покупателей и продавцов благодаря накопленному Apax опыту", - сказал генеральный директор Baltic Classifieds Group Юстинас Шимкус. Он отметил, что покупка является частью продолжения стратегии по инвестированию в порталы объявлений в странах Балтии.

Портал auto24.ee выполняет посредническую роль между покупателями и продавцами автомобилей в Эстонии.

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