Портал объявлений Auto24 сменит владельца, стоимость сделки неизвестна

Ожидается, что сделка, стоимость которой не раскрывается, будет завершена в течение этого года после получения разрешения от Департамента конкуренции, сообщает BNS.

Это будет первое приобретение управляющей порталами объявлений в странах Балтии группы Baltic Advertising Group с тех пор, как UP Invest продал ее одному из крупнейших в мире предприятий по управлению фондами Apax Partners.

"Мы планируем инвестировать в auto24 и максимизировать выгоды для покупателей и продавцов благодаря накопленному Apax опыту", - сказал генеральный директор Baltic Classifieds Group Юстинас Шимкус. Он отметил, что покупка является частью продолжения стратегии по инвестированию в порталы объявлений в странах Балтии.