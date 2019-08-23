Цены на недвижимость в Эстонии по-прежнему сохраняются на пике. Что дальше?

Цены на недвижимость в Эстонии продолжают оставаться на пике: средняя стоимость сделки с квартирной собственностью в семнадцати крупнейших городах нашей страны в июле понизилась всего на 0,1%, то есть на 1 евро, и удерживается на близком к рекордному уровне – 1546 евро за квадратный метр.
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что количество сделок за последние годы осталось прежним, однако очень большая доля повышения цен приходится на сделки с новыми или просто находящимися в очень хорошем состоянии квартирами. «Это феномен хороших времен – покупается недвижимость, требующая минимального объема дополнительных работ. Как только на рынках начинается какое-то движение, мы вновь видим, как самым востребованным жильем становятся дешевые и запущенные площади, которые новые собственники своими силами постепенно приводят в порядок», – добавил он.
Индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга стоимости квадратного метра квартир, в июне, по скорректированным сведениям, составлял 1547 евро/м², что является также и историческим рекордом. Если в июне в индексированных городах было заключено 1257 сделок с квартирной собственностью, то в июле их количество уже достигло 1313.
Для сравнения: в июле 2018 года в индексированных городах было совершено 1240 сделок с квартирной собственностью.
При сопоставлении с прежним пиком цен, отмеченным в июне 2019 года, индекс понизился на 0,1 процента. В сравнении с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi находится выше на 148 процентов.