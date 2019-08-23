Цены на недвижимость в Эстонии по-прежнему сохраняются на пике. Что дальше?

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что количество сделок за последние годы осталось прежним, однако очень большая доля повышения цен приходится на сделки с новыми или просто находящимися в очень хорошем состоянии квартирами. «Это феномен хороших времен – покупается недвижимость, требующая минимального объема дополнительных работ. Как только на рынках начинается какое-то движение, мы вновь видим, как самым востребованным жильем становятся дешевые и запущенные площади, которые новые собственники своими силами постепенно приводят в порядок», – добавил он.

Индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга стоимости квадратного метра квартир, в июне, по скорректированным сведениям, составлял 1547 евро/м², что является также и историческим рекордом. Если в июне в индексированных городах было заключено 1257 сделок с квартирной собственностью, то в июле их количество уже достигло 1313.

Для сравнения: в июле 2018 года в индексированных городах было совершено 1240 сделок с квартирной собственностью.