Сладкая жизнь в Брюсселе: эстонка получает помимо зарплаты изрядную сумму компенсаций

Одним из таких чиновников, получивших десятки тысяч евро, является эстонка Лийна Карр, работающая в правлении Европейской конфедерации профсоюзов.

В опубликованной вчера статье EUobserver описывает, как Лийна Карр, подобно многим другим чиновникам, получала от Европейского комитета экономики и социальных дел компенсации на крупные суммы.

Портал описывает один из декабрьских дней прошлого года, когда работающая в Европейской конфедерации профсоюзов и потому постоянно проживающая в Брюсселе эстонка Лийна Карр утром направилась в расположенный в трех километрах от своей работы офис Европейского комитета экономики и социальных дел и по прибытии туда внесла свое имя в список участников конференции.

Через некоторое время после начала конференции Карр покинула мероприятие, поскольку еще до полудня вернулась на свое место в конторе конфедерации профсоюзов.

Несмотря на краткосрочность визита, Карр получила суточные в размере 290 евро за участие во встрече.

По данным EUobserver, месячная зарплата Карр на основной работе составляет 8600 евро до уплаты налогов. При этом за утреннюю поездку на конференцию Европейский комитет экономики и социальных дел выплатил ей еще и так называемую командировочную компенсацию, которая должна была покрыть расходы на проживание, питание и местный транспорт.

По информации портала, с января 2015 по май 2019 года эстонка получила за участие в проходивших в Брюсселе встречах EESC суточные в размере 46 100 евро, несмотря на то, что живет в том же городе и не нуждается в гостинице во время участия в совещаниях.

Карр сказала порталу EUobserver, что суточные позволяют ей платить за свою квартиру в Брюсселе.

Карр работает в Европейской конфедерации профсоюзов с 2015 года, в ее рабочие обязанности в числе прочего входят проекты социальной защиты, цель которых - гарантировать людям более справедливую ставку минимальной зарплаты.

На данный момент ясно, что выплата компенсаций не нарушала ни одно из официальных правил, но по мнению EUobserver, налицо нарушение этических норм.