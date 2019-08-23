Архитектурная загадка: почему в городах Европы не строят небоскребы?

Европейские города значительно отличаются от городов других развитых стран именно своей архитектурой - здесь здания относительно низкие и строятся на одной и той же высоте, тогда как на других континентах в крупнейших городах выросли небоскребы в самом центре.

Первые небоскребы появились в Нью-Йорке и Чикаго в конце 19 века, но европейские города уже практически были построены, в них имелись свои исторические центры и памятники культуры, поэтому большинство из них не ощущало необходимости в высотках. Кроме того, здесь просто не было места для огромных зданий. В свою очередь, когда Северная Америка стала играть глобальную роль, большинство планировщиков городов этого континента смотрели на инфраструктуру Европы как на устаревшую модель, а европейцы на идеи американцев и канадцев - как на уничтоженные европейские ценности. По этой причине оба континента избегали перенятия концепций планировки городов друг у друга. В Северной Америке была модель архитектуры нового поколения, а Европа придерживалась уже существующих идей.

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Но почему строительство небоскребов в Европе не начали и в более поздние годы? Были войны, экономические кризисы, к которым привела как первая, так и вторая мировая война - события, остановившие развитие Европы.

В результате войн многие культурно-исторические ценности Европы были уничтожены, и их пришлось восстанавливать.

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Нужно отметить, что в 1950-60-х годах в оккупированных Советским Союзом странах Восточной Европы, в том числе и в странах Балтии, началось стрительство типовых многоэтажных и многоквартирных зданий, которые стали местом жительства прибывших из других районов СССР жителей. Однако этот факт был и причиной появления первых небоскребов в других городах Европы - это было как противостояние советским архитекторам. Однако то движение быстро остановила так называемая "брюсселизация": чтобы новостройки не угрожали старым и культурно-историческим зданиям, которые уничтожили бы для строительства бессмысленных высоток, брюссельские архитекторы и влиятельные лица предложили новую модель городского планирования.

Серийное здание в Советском Союзе ФОТО: Unsplash

По новым правилам предусматривалось, что старые архитектурные постройки следовало интегрировать в архитектуру новых построек, а старые - восстановить, или же для небоскребов нужно создать отдельные районы.

Вскоре этим правилам начали следовать и другие города. Планировщики городов следуют этим указаниям и сейчас, в частности, в центрах европейских городов сохраняются культурно-исторические здания, рядом с ними новостройки не появляются, чтобы не повредить исторический городской ландшафт, а для небоскребов выделяются особые современные районы и бизнес-центры.