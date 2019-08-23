«Киносъемки в Англии – источник дохода, в Эстонии — искусство»

– Мне кажется, я еще только в начале пути. Там очень важны контакты, там почти вся работа в киноиндустрии строится на сотрудничестве знакомых знакомого. Хоть страна и большая, в определенных сферах работают одни и те же люди. До недавнего времени я кино практически не занимался, нужно было как-то выживать, жизнь в Лондоне достаточно дорогая. Там многие киношники работают на фрилансе, от проекта к проекту, ничего постоянного нет. И когда я только переехал, контактов не было вообще.

– У нас вот Кристофер Нолан фильм снимал, и Эстония выделила ему хорошие деньги, чтобы компенсировать расходы на месте. Фонд таким образом пытается привлечь иностранных киношников. А в Англии иностранным режиссерам есть на что рассчитывать?

– Нет, в Англии есть прекрасные съемочные ангары с современным оборудованием, куда постоянно приезжают кинорежиссеры из Штатов снимать фильмы о супергероях Marvel и прочие многомиллионые картины.

– То есть иностранным молодым режиссерам остается либо справляться своими силами, либо искать компании, которые согласятся реализовать их идею, так?

– В принципе, да.

– Ранее, в другом интервью, вы упоминали, что хотите закончить снимать короткометражное кино и перейти на полнометражное. Когда же это случится?

– Ну, может быть, сейчас как раз самое время (улыбается).

– А что останавливает?

– Нужна идея. Такая идея, в которую вцепишься и будешь развивать на протяжении нескольких лет, чтобы просить финансирования, когда на руках уже есть готовый сценарий и развитый проект. На короткометражный фильм может уйти несколько месяцев, полгода, но на этом все и заканчивается. У полнометражного фильма совсем другие временные рамки, у кого-то уходит четыре года, у кого-то больше.

– Как вы планируете сосредоточиться на полнометражном кино, если приходится зарабатывать на жизнь, живя в чужой стране?

– Наверное это что-то, что мне предстоит узнать. Все равно придется совмещать деятельность на фрилансе и проекты, которыми горишь. У тебя могут быть идея и человек, который хочет с тобой что-то развивать, но на это все равно уходит очень много времени, и в промежутке точно есть время, чтобы подрабатывать.

– Но не каждый в итоге приходит от маленькой идеи к большой цели. Что вас мотивирует? Почему вы думаете, что сможете?

- (Долго молчит, потом улыбается.) Хороший вопрос. В Англии, которая является очень ориентированной на карьеру страной, я понял, что нужно меньше думать о том, получится или нет, а просто двигаться и делать. Все больше я вижу вокруг себя людей, которые постоянно снимают, один проект за другим, то есть развиваются очень быстро и со временем даже забывают о том, что делали когда-то. И меньше людей, которые задаются вопросами: кто я, зачем, смогу ли? В Лондоне такой темп жизни, что выпускающиеся из университета студенты-кинематографисты практически сразу начинают работать. В Эстонии после учебы в BFM сложно найти работу. Для такой маленький киноиндустрии, вуз ежегодно выпускается энное количество специалистов, которые очень хотят работать, но в итоге многие работают в смежных областях. Многие мои одногруппники где-то подрабатывают как фотографы, как видеографы, кто-то даже занялся дизайном, но непосредственно в кино — единицы.

– Пришлось ли вам как-то себя изменить, чтобы остаться в киноиндустрии?

– Я почувствовал это, только когда переехал в Англию. Нам, людям из северных стран, тяжелее даются контакты, легкость в общении с незнакомыми людьми, эти small talks. У англичан это как будто в ДНК, а здесь, в Эстонии, мы слишком много думаем о том, как выглядим со стороны. Вот над этим пришлось работать.