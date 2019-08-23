Таллиннцев приглашают провести пятничный вечер в огороде Ласнамяэ

Ежегодный фестиваль ЛаснаКино, в рамках которого в интересных местах Ласнамяэ можно посетить бесплатные киносеансы под открытым небом, проводится под эгидой oбщиннoго объединения Ласнаидея уже в пятый раз. Одна из учредителей Ласнаидеи Мария Дерлыш рассказала, что перед киновечерами традиционно проходят интересные обсуждения, чтобы побудить зрителей размышлять на важные темы.

«Этот киновечер мы проведем совместно с Европейской комиссией, благодаря которой нам удалось пригласить на мероприятие выпускника Балтийской школы кино и медиа Влада Муко, который на данный момент живет и работает в Лондоне, и Юхана Лепассаара. Перед началом сеансов мы с нашими гостями обсудим свободу творчества и то, какую поддержку может оказать в этом ЕС. Разумеется, мы также попросим Юхана Лепассаара на пальцах объяснить, что представляют собой гео-блокинг и электронное архивирование, а также, касаются ли они рядового человека и каким образом», прокомментировала Дерлыш темы вечера.

Киновечер пройдет в пятницу, 23 августа, в oбщинном огороде Лаагна по адресу Выру, 11. Мероприятие бесплатно, начало в 20:30. После обсуждения можно увидеть короткометражный фильм Влада Муко, удостоившийся награды на конкурсе #EUandME, а завершит вечер французская картина «Безумная свадьба» (Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?), которая уже стала комедийной классикой. Это история о добропорядочном католике, дочери которого выходят замуж за мусульманина, иудея и азиата. Наконец, замуж собирается четвертая из дочерей. Ее жених – католик, но есть подвох… Сиквел «Безумной свадьбы» сейчас идет в крупных эстонских кинотеатрах.