Угроза нацбезопасности: Литовские железные дороги оставили Олега Осиновского с носом

В четверг Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) отклонил жалобу Skinest Rail и её владельца Олега Осиновского и отказал им в отмене неблагоприятного для компаний группы Skinest постановления правительства. ГАСЛ оставил в силе решение Вильнюсского окружного административного суда от 30 мая.

Предприятия Skinest Baltija, Skinest Rail, Skinest Grupp и их владелец Олег Осиновский подали в суд жалобу на решение правительственной комиссии и постановление правительства о том, будто бы запланированная сделка между Литовскими железными дорогами и Skinest по приобретению шпал более чем на три миллиона евро не отвечает интересам национальной безопасности.

«Правительство законно и обоснованно признало, что Skinest Baltija через своего косвенного участника и получателя выгоды (Олега Осиновского - BNS), которому предъявлены обвинения в совершении тяжкого преступления, имеет повышенную угрозу национальной безопасности или вызывающие угрозу связи с не относящимися к ЕС и НАТО учреждениями иностранных государств или отдельными лицами этих государств», - говорится в постановлении ГАСЛ.

В нем отмечается, что Осиновский имеет тесные связи с российскими бизнесменами, связанными с окружением президента России Владимира Путина.

Олег Осиновский также является совладельцем эстонской компании Spacecom, контролируемой Globaltrans Investment, а связанная с ней компания Globaltrans является одним из крупнейших частных железнодорожных операторов в России, обслуживающим крупные российские энергетические и металлургические компании, акционеры которых связано с окружением Владимира Путина.

По утверждению ГАСЛ, Олег Осиновский, по сведениям Департамента государственной безопасности (ДГБ), в Латвии был обвинен в предположительно данной взятке в размере 449,5 тысяс евро тогдашнему председателю правления Латвийских железных дорог с целью победы в конкурсе на покупку четырех тепловозов.

«Нет никаких оснований для заключения о том, что принятые правительством решения были сделаны на основе недостоверных или недостаточных доказательств», - утверждает суд.

В июне прошлого года правительство Литвы указало, что Олег Осиновский, владелец Skinest Rail, имеет связи с повышающими риск или угрожающими национальной безопасности учреждениями иностранных государств или их физическими либо юридическими лицами.

После решения правительства Литовские железные дороги не подписали контракт с Skinest Baltija, хотя компания стала победителем тендера. Контракт был подписан с занявшим второе место Swetrak.