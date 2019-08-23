Пт, 23.08.2019
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Спортсмен сборной Белоруссии утонул во время тренировки

Дмитрий Рышкевич

ФОТО: myrowingphoto.com

Трагедией завершилась тренировка белорусских гребцов-паралимпийцев в Австрии, передает Postimees.

Белорусский гребец-паралимпиец Дмитрий Рышкевич готовился в Австрии к стартующему чемпионату мира по гребле, но на тренировке его лодка перевернулась и спортсмен утонул. Спасатели сразу отреагировали на проишествие, но 33-летний спортсмен исчез под водой. Тело Рышкевича нашли только три часа спустя. По факту гибели белоруса полиция Австрии проводит проверку. Председатель Паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил, что вся спортивная общественность потрясена и шокирована гибелью белорусского паралимпийца.

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