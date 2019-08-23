Дети нового тысячелетия ищут на рынке недвижимости новые решения

Сегодняшние собственники недвижимости забывают, что у клиентов могут быть свои, неожиданные для них, ценности и ожидания, передает Postimees.
Современные покупатели жилья решительны в своем выборе и бескомпромиссны в своих предпочтениях. Молодые люди, выросшие уже в эпоху развитого интернета, не могут жить без своих телефонов и прочих умных гаджетов. Поэтому при покупке или найме квартиры у них возникло новое пожелание, а подчас даже и требование: электрическая розетка со встроенным USB-разъемом, пишет realtor.com.
Поэтому собственники, планирующие продать свое жилье, а также наймодатели, могут предугадать желание потенциальных клиентов и заранее заменить существующие розетки новыми. В конце концов, это может даже повысить цену объекта, но в любом случае сделает покупателей счастливее.