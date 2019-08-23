Пт, 23.08.2019
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Дети нового тысячелетия ищут на рынке недвижимости новые решения

Квартира. Снимок иллюстративный.

ФОТО: KV kinnisvara

Сегодняшние собственники недвижимости забывают, что у клиентов могут быть свои, неожиданные для них, ценности и ожидания, передает Postimees.

Современные покупатели жилья  решительны в своем выборе и бескомпромиссны в своих предпочтениях. Молодые люди, выросшие уже в эпоху развитого интернета, не могут жить без своих телефонов и прочих умных гаджетов. Поэтому при покупке или найме квартиры у них возникло новое пожелание, а подчас даже и требование: электрическая розетка со встроенным  USB-разъемом, пишет realtor.com.

Поэтому собственники, планирующие продать свое жилье, а также наймодатели, могут предугадать желание потенциальных клиентов и заранее заменить существующие розетки новыми. В конце концов, это может даже повысить цену объекта, но в любом случае сделает покупателей счастливее.

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