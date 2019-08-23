Развал империи принес процветание лишь странам Балтии

Развал Советского Союза 30-летнетней давности хоть и предоставил восстановившим свою независимость союзным республикам огромные возможности, но в большей степени они не смогли ими воспользоваться, пишет Postimees.
По данным Всемирного банка, во время развала Советского Союза в 1991 году ВВП союзных республик (за исключением стран Балтии) составлял 690 миллиардов долларов, что на тот момент составляло три процента от глобальной экономики (22,6 триллиона долларов). На данный момент ВВП этих стран хоть и достиг отметки в 2,2 триллиона долларов, но в глобальной экономике (85 триллионов долларов) это все же составляет лишь 2,5 процента.
Если посмотреть на данные Всемирного банка о ВВП на душу населения, то по этому показателю среди бывших стран империи самой сильной является Эстония, за которой следуют Литва и Латвия.
Четвертое место занимает Россия, росту богатства которой во многом поспособствовал быстрый рост цен на нефть в первой половине первого десятилетия, но тамошний ВВП на душу населения вполовину меньше, чем в Эстонии. Не говоря о Таджикистане, где богатство на душу населения почти в 30 раз меньше, чем у нас, да и эта малость распределена значительно менее равномерно, чем у нас.
Эстония
После восстановления независимости Эстония смогла добиться большего экономического успеха не только среди бывших союзных республик, но и среди стран бывшего восточного блока.
Эстония была страной, которая при переходе на рыночную экономику крепче всех взяла быка за рога и начала двигаться в выбранном направлении. Была избрана приватизационная модель Восточной Германии, которую весьма быстро и успешно претворили в жизнь – у нас сейчас нет олигархов, которые характеризуют все возникшие после развала Советского Союза страны.
Весьма успешной оказалась и денежная реформа. Привязанная к немецкой марке эстонская крона оказалась твердой валютой, которая хорошо поспособствовала тому, что мы первыми оказались и в еврозоне.
Эстония не упустила возможность и воспользовалась кризисом конца 1990-х годов – тогда нам удалось отвязать свою экономику от российской. В качестве остаточных явлений были связи в банкинге, результатом которых стал потрясший крупный банк скандал, связанный с отмыванием денег.
У уверенно интегрировавшейся в Европу Эстонии хорошо получилось пережить и финансовый кризис прошлого десятилетия. У нас не случилось ни одного крупного банкротства, о котором писали бы на первых полосах все газеты, нам не пришлось спасать ни одного банка за счет денег налогоплательщика, и не пришлось просить денег и у МВФ.
Будучи окрыленными предыдущим успехом, мы не могли собой налюбоваться, в результате чего на несколько лет застряли в стагнации, что в свою очередь привело нынешнее правительство в политику, а возможно и к смене экономической ориентации.
Литва
Если экономика Литвы традиционно была самой слабой среди трех прибалтийских стран, а Эстонии – самой сильной, то в последние годы самый быстрый год переживает именно Литва. По сравнению с 2007 годом, то есть временем кризиса, ВВП Эстонии на душу населения вырос на 38 процентов, а Литвы – на 55 процентов. Как и в других странах Балтии, в начале 1990- годов в Литве прошли интенсивная приватизация и переход на рыночную экономику. На свою свободную конвертируемую валюту – лит, Литва перешла через год после Эстонии, а точнее 25 июня 1993 года. 1 апреля 1994 года лит привязали к доллару США, а 2 февраля 2002 года к евро.
Литва стала и последней из стран Балтии, которая вошла в еврозону. Это произошло 1 января 2015 года.
Финансовый кризис десятилетней давности стал для Литвы таким же опустошительным, как и для северных стран Балтии, но в отличие от других она попала в кризис позже. Если в Эстонии и Латвии в 2008 году шел экономический спад, то Литва наслаждалась 2,6-процентным ростом.
В последние годы дела в литовской экономике идут очень хорошо. Рост экспорта идет в два раза быстрее не только по расчетам стран Балтии, но и всего Европейского союза.
Латвия
В переходный период начала 1990-х годов движение Латвии в сторону рыночной экономики было медленным, более уверенной экономика стала лишь в конце 1994 года. И во второй половине 1990-х годов дела наших южных соседей шли через пень колоду. В 1995 году обанкротился тогдашний крупнейший в Латвии банк Banka Baltija, а российский финансовый кризис 1998 года и девальвация рубля ударили по Латвии также сильно, как и по Эстонии.
Новое столетие и присоединение к Европейскому союзу поддали Латвии хорошего хода и пред финансовым кризисом наши южные соседи стали страной ЕС с самой быстро развивающейся экономикой. Как и у нас и целого ряда других стран речь шла об экономическом пузыре надутом дешевыми кредитными деньгами, который громко лопнул во время финансового кризиса.
Экономический спад оказался глубоким, и в 2009 году безработица выросла до 23 процентов, что в то время являлось самым крупным показателем в Европе. МВФ советовал неофициально девальвировать национальную валюту лат, и в феврале 2009 года Латвия попросила у него и Европейского союза 7,5 миллиарда евро в виде кризисного кредита.
Латвия успешно вышла из кризиса, и в 2012 году руководитель МВФ Кристин Легард назвала ее восстановление историей успеха. В 2014 году Латвия вошла в еврозону, став второй после Эстонии страной Балтии.
Россия
После развала Советского Союза Россия направила свои стопы от централизованной плановой экономики в сторону рыночной экономики. В 1990-х активно приватизировали, но большая часть перешедшего в частные руки имущества оказалась у весьма узкого круга лиц, результатом чего стала концентрация очень большого количества богатств.
Несмотря на сильную приватизацию, в руках государства осталась большая часть нефте- и газовой промышленности, а также транспортного и банковского сектора. Государство характеризует слабая защита частной собственности, и очень часто правительство вмешивается в деятельность частного сектора.
Россия является крупнейшим в мире производителей нефти, газа, а также стали и алюминия, поэтому экономика во многом зависит от колебания цен на сырье. Повышение цен первой половины прошлого десятилетия положительно повлияло на экономику, но у администрации президента Владимира Путина не хватило способностей (или, правильнее, желания) использовать благоприятную ситуацию и дифференцировать экономику.
Резкое снижение цен на нефть в 2014 году вместе с введением санкций со стороны западных стран, в 2015 году увели экономику России в солидный спад, который продолжился и в следующем году. Лишь в 2017 году экономика России вместе с ростом цен на нефть начала постепенно стабилизироваться.
Казахстан
У Казахстана в Центральной Азии самая крупная экономика как со стороны ВВП в целом, так и на душу населения. У государства имеются гигантские месторождения нефти, газа и многих металлов.
Но независимость принесла с собой и сильнейший экономический спад. В 1990-х годах ВВП на душу населения упал на 26 процентов.
После смены столетий экономика начала быстро расти, прежде всего, благодаря быстрому росту цен на нефть, металлы и зерно. Если в 1999 году тамошняя экономика росла лишь на 2,7 процента, то год спустя этот рост составил уже десять, а в 2001 году – 13,5 процента. В пределах десяти процентов экономика Казахстана росла вплоть до экономического кризиса, но все равно осталась в плюсе и спада, по данным Всемирного банка, там в этом столетии не было ни разу. Проблемой характерной для всего региона и самого Казахстана является разрастание коррупции и бюрократии, самовольная трактовка законов, особенно на местном уровне. Проблематичным является банкинг, который характеризуют плохое качество имущества и непрозрачность.
Туркменистан
Если просто посмотреть на официальную статистику, то лучше всего дела вроде бы идут у Туркменистана. ВВП государства в долларовом пересчете вырос более чем на 1000 процентов, что является даже большим ростом, чем в Эстонии, но в действительности все наоборот: тамошняя экономика находится на грани катастрофы, и страна находится под угрозой гиперинфляции.
Официальных данных об инфляции в Туркменистане нет, но, по оценке профессора Института Катона Стивена Хенка, за пределами госсектора инфляция в июне составила 294 процента.
В отчете, опубликованном в середине июля расположенного в Лондоне аналитического центра Foreign Policy Centre, сказано, что тамошняя экономика – это «Потемкинская экономика». При которой официальные данные о ВВП извращает хаотичная и непрозрачная финансовая система. Коррупция носит характер эпидемии – Туркменистан входит в двадцатку самых коррумпированных стран в мире.
В Туркменистане находятся десять процентов глобальных запасов газа и значительные запасы нефти. В то же время стране угрожает глубочайший с момента обретения независимости экономический кризис, а жителям грозит голод. Экономика Туркменистана главным образом основана на газовой и нефтепромышленности, а также на выращивании фруктов. В выращивании фруктов используют по сути принудительный труд. Например, в 2016 году в уборке урожая участвовали 49 000 школьных учителей.
Белоруссия
Сразу после обретения независимости, в Белоруссии началось интенсивное проведение реформ, – узаконили частную собственность и начали приватизировать госпредприятия - но в 1994 году все это застопорилось. Сейчас 80 процентов промышленных предприятий по-прежнему находятся в государственной собственности, и они приносят около 70-75 процентов ВВП. Целый ряд предприятий были возвращены государству.
В результате всего этого в государстве практически исчезли зарубежные инвестиции. Поскольку оборудование промышленных предприятий устарело и неэффективно, Белоруссия во многом зависит от доступа к российскому рынку и государственного субсидирования.
Поскольку у Белоруссии ограничены собственные энергоресурсы, большая часть газа и нефти импортируется из России. Между двумя странами идут постоянные споры как об объемах импортируемого сырья, так и о цене на него.
Если в первой половине прошлого десятилетия экономика Белоруссии росла весьма хорошо, что в этом десятилетии рост все замедляется, а в 2015 и в 2016 годах экономика была в спаде. Начиная с 2011 года, белорусский рубль девальвировался три раза.
Азербайджан
Азербайджан является одной из первых так называемых нефтяных стран в мире: началом тамошней нефтепромышленности промышленности можно считать еще середину 19 века. В 1901 году бакинске нефтяные разработки давали более половины всей мировой нефтепродукции.
Несмотря на крупную нефтепромышленность (или скорее именно поэтому) экономика Азербайджана в советское время была мене развита, чем у соседей – Армении и Грузии. А после развала Советского Союза страна стала лидером региона.
Как часто происходит с нефтяными странами, они не стремятся использовать свое преимущество во времена бума и приумножать свою экономику. Нефтяная промышленность до сих пор является важнейшей промышленной отраслью, куда стекаются десятки миллиардов долларов зарубежных инвестиций. Важны также выращивание овощей, газовая промышленность и остальное сельское хозяйство.
Благодаря высокому росту цен на нефть в начале прошлого десятилетия, экономика Азербайджана в тот период стала самой быстро развивающейся экономикой в мире. В 2006 году ВВП вырос на целых 34 процента, годом ранее и годом позже его экономика росла на 25 процентов.
Снижение цен на нефть в 2014 году увело экономику Азербайджана в спад, от которого страна до сих пор не смогла полностью восстановиться. Спаду сопутствовали ускорение инфляции, кризис в банковской сфере и две девальвации национальной валюты.
Особых реформ там не проводили, коррупция царит как в частном, так и в государственном секторах, тормозя долгосрочное развитие экономики, особенно за пределами производства нефти.
Грузия
После обретения независимости экономика Грузия резко обрушилась, – по данным Всемирного банка, в 1992 году ВВП упал на 45 процентов – но восстановилась к середине прошлого десятилетия, благодаря последовавшим за розовой революцией политическим и экономическим реформам. Находившаяся в 2003 году на грани обвала экономика к 2014 году превратилась в хорошо функционирующую рыночную экономику. В период 2004-2007 годов экономика росла в среднем на 10 процентов в год, достигнув в 2007 году 12,5 процента. В тот год Всемирный банк назвал Грузию и передовым реформистом мира. В рейтинге простоты ведения бизнеса, который составляет Всемирный банк, Грузия занимает шестое место (Эстония – на 16 строчке).
Некоторый удар по экономике нанесли война с Россией в 2008 году и мировой финансовый кризис, но и с этим Грузия справилась хорошо: в 2008 году тамошняя экономика выросла на 2,4 процента, а в 2009 году снизилась на 3,7 процента (экономика Эстонии, например, в 2009 году снизилась на 14,7 процента).
Экономика Грузии весьма рассеянная, главными отраслями являются сельское хозяйство, которое дает работу почти половине местного населения, горная промышленность, металлообработка и производство машин. Самой быстрорастущей отраслью является туризм. Самой большой проблемой является хроническая нехватка нефтегазовых поставок.
Армения
В Советское время Армению характеризовала промышленность, где первое место занимает машиностроение, текстильная промышленность и изготовление иной продукции, которую поставляли с другие союзные республики.
Крупнейшей проблемой Армении является географическая изолированность. У страны есть лишь две торговые границы – с Ираном и Грузией. Границы с Турцией и Азербайджаном из-за конфликта в Нагорном Карабахе закрыты. Изоляция, узкая экспортная база и монополии, проникши в основные отрасли экономики, сделали экономику Армении очень зависимой от цен на сырье, а также от экономического положения России. Большая часть инфраструктуры предприятий, особенно в энергетическом секторе, принадлежит российскому капиталу, а доходы людей, работающих в России, приносят 12-14 процентов от ВВП.
Правительство Никола Пашиняна, ставшего премьер-министром весной прошлого года, пытается реформировать экономику. В конце мая этого года Международный валютный фонд выделил Армении на реализацию структурных реформ 248,2 миллиона евро в виде резервного кредита, который не будет использовать прежде, чем из-за экономического шока возникнет крайняя необходимость сбалансировать бюджет.
Молдова
И хотя экономика Молдовы в последние годы очень хорошо росла, по-прежнему речь идет о самой бедной стране Европы. Развал Советского Союза принес с собой политическую нестабильность, разрушение прежних торговых связей, энергетический дефицит и слабую административную мощь, из-за чего в первые годы после обретения независимости экономика падала на десятки процентов. К устойчивому росту экономика Молдовы пришла только в этом тысячелетии.
Благодаря хорошему климату важнейшей экономической отраслью является сельское хозяйство – особенно выращивание фруктов, овощей и зерна, винная промышленность и выращивание табака. Молдова находится в большой зависимости от работающих за рубежом людей. Из 3,4-миллионого населения страны, около миллиона жителей работают за границей: в Европе, Израиле, России и других странах. Зарубежные работники отправляют на родину около 1,2 миллиарда долларов в год, что составляет почти 15 процентов от ВВП.
Поскольку у страны местные энергетические ресурсы практически отсутствуют, почти всю энергию она импортирует с Украины и из России. Зависимость Молдовы от России и шести миллиардный долг перед Россией создают газовую монополию для «Газпрома».
Украина
В Советское время Украина наряду с Россией являлась важнейшим экономическим регионом. Благодаря хорошему климату и плодородной земле Украина давала четверть сельхоз продукции тогдашнего Советского Союза. Кром того, там находилась крупная и разнообразная промышленность, добывали и ископаемые.
Сразу после восстановления независимости, летом 1991 года правительство Украины начало быструю либерализацию цен и начали разрабатывать правила приватизации, но из-за масштабного противостояния все это застопорилось. В результате к 1999 году снижение ВВП по сравнению с 1991 годом составило 40 процентов.
Несмотря на политические противоречия в стране, в начале прошлого десятилетия экономика Украины росла очень хорошо, но финансовый кризис нанес ощутимый удар. В 2009 году экономика упала почти на 15 процентов, тогда это было одним из самых крупных спадов в мире. После кризиса экономика росла, но все же умеренно.
Аннексия Крыма в 2014 году и военный конфликт на Востоке Украины принесли с собой и крупный экономический спад – 6,6 процента в 2014 и 9,8 процента в 2015 годах, но в последующие годы последовал небольшой рост.
Узбекистан
В Узбекистане проживают 30 миллионов человек – половина из них в Ферганской долине, из-за чего она является одним из самых густонаселенных регионов Центральной Азии.
И хотя после восстановления независимости правительство утверждало, что государство шаг за шагом движется в сторону рыночной экономики, в действительности этого не произошло, а командная экономика в советском стиле, при которой государство контролирует производительность, цены и доступ к зарубежной валюте, по-прежнему сохраняется.
Узбекистан пытался реорганизовать сельское хозяйство, но не достиг в этом успеха. Поэтому основным сельхоз продуктом являются фрукты. Государство по своим масштабам является пятым в мире экспортером фруктов и занимает седьмое место по их переработке.
Рост экономики Узбекистана главным образом зависит от правительственных инвестиций, а также от экспорта сырья (природный газ, золото и фрукты). Страна является седьмым золотодобытчиком в мире, производя 80 тонн ценного металла в год. Там также находится крупнейший карьер по добыче золота в мире.
Кыргызстан
По парадоксальному стечению обстоятельств Кыргызстан был первой страной в мире, которая после развала Советского Союза в начале 1990-х годов занялась реформами. Большая часть принадлежавших государству предприятий была продана.
Кыргызстан был первым членом последователя СССР – Содружества независимых государств (СНГ), который в декабре 1998 года вступил во Всемирную торговую организацию. В рейтинге просторы ведения бизнеса, составляемом Всемирным банком, он занимает весьма приличное 70-е место.
Поскольку в Кыргызстане процветает коррупция, уровень зарубежных инвестиций низкий, а регион является политически нестабильным. Это освободившаяся от советской империи страна имеет самый низкий уровень жизни. По данным Всемирного банка, в прошлом году ВВП составил 1281 доллар (1154 евро) на душу населения, что в 18 раз меньше, чем в Эстонии.
Поскольку в Кыргызстане находятся весьма солидные залежи минералов, важной экономической отраслью является горная промышленность, а также сельское хозяйство. Большую часть доходов населения составляют средства, заработанные за рубежом.
Таджикистан
Таджикистан – это бедная горная республика, где основными отраслями экономики являются – горная промышленность (добыча золота, серебра, урана, антимона, ртути и каменного угля), а также сельское хозяйство (выращивание фруктов). Большую часть финансов дают деньги, которые отправляют домой люди, работающие за границей, главным образов в России. По оценке экспертов, они составляют 35 процентов от ВВП.
Промышленность главным образом состоит из мелких производств пищевой и легкой промышленности, крупных гидроэлектростанций и крупного алюминиевого завода, который сейчас работал в полную мощность.
Поскольку большая часть земли непригодна для обработки, 70 процентов пищевых продуктов приходится экспортировать.
После восстановления независимости в Таджикистане вспыхнула гражданская война (1992-1997), которая пустила на дно и без того слабую экономику, разрушив большую часть инфраструктуры. После окончания войны были предприняты неудачные попытки реформировать экономику и провести приватизацию, но из-за очень плохого коммерческого климата зарубежные инвесторы не торопятся прийти в страну. По оценке некоторых экспертов, торговля наркотиками приносит 30-50 процентов от ВВП. У Таджикистана имеется крупный государственный долг, достигающий 50 процентов от ВВП. Половину этого долга нужно отдать Китаю.