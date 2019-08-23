Развал империи принес процветание лишь странам Балтии

По данным Всемирного банка, во время развала Советского Союза в 1991 году ВВП союзных республик (за исключением стран Балтии) составлял 690 миллиардов долларов, что на тот момент составляло три процента от глобальной экономики (22,6 триллиона долларов). На данный момент ВВП этих стран хоть и достиг отметки в 2,2 триллиона долларов, но в глобальной экономике (85 триллионов долларов) это все же составляет лишь 2,5 процента.

Если посмотреть на данные Всемирного банка о ВВП на душу населения, то по этому показателю среди бывших стран империи самой сильной является Эстония, за которой следуют Литва и Латвия.

Четвертое место занимает Россия, росту богатства которой во многом поспособствовал быстрый рост цен на нефть в первой половине первого десятилетия, но тамошний ВВП на душу населения вполовину меньше, чем в Эстонии. Не говоря о Таджикистане, где богатство на душу населения почти в 30 раз меньше, чем у нас, да и эта малость распределена значительно менее равномерно, чем у нас.

Эстония

После восстановления независимости Эстония смогла добиться большего экономического успеха не только среди бывших союзных республик, но и среди стран бывшего восточного блока.

Эстония была страной, которая при переходе на рыночную экономику крепче всех взяла быка за рога и начала двигаться в выбранном направлении. Была избрана приватизационная модель Восточной Германии, которую весьма быстро и успешно претворили в жизнь – у нас сейчас нет олигархов, которые характеризуют все возникшие после развала Советского Союза страны.

Весьма успешной оказалась и денежная реформа. Привязанная к немецкой марке эстонская крона оказалась твердой валютой, которая хорошо поспособствовала тому, что мы первыми оказались и в еврозоне.

Эстония не упустила возможность и воспользовалась кризисом конца 1990-х годов – тогда нам удалось отвязать свою экономику от российской. В качестве остаточных явлений были связи в банкинге, результатом которых стал потрясший крупный банк скандал, связанный с отмыванием денег.

У уверенно интегрировавшейся в Европу Эстонии хорошо получилось пережить и финансовый кризис прошлого десятилетия. У нас не случилось ни одного крупного банкротства, о котором писали бы на первых полосах все газеты, нам не пришлось спасать ни одного банка за счет денег налогоплательщика, и не пришлось просить денег и у МВФ.

Будучи окрыленными предыдущим успехом, мы не могли собой налюбоваться, в результате чего на несколько лет застряли в стагнации, что в свою очередь привело нынешнее правительство в политику, а возможно и к смене экономической ориентации.

Литва