Соседство с шумными барами приводит жильцов дома в отчаяние

Ночной покой Кристель и Ильме и еще восьми их соседей нарушает громкая музыка из увеселительного заведения, а также подолжающиеся до утра шумные посиделки.

"У бара Naiiv теперь открыт и второй этаж, где иногда открыто окно. Shooters хоть и дал установить стеклопакетные окна, но этот ужасный шум и разгул продолжаются вокруг Shooters до утра", - рассказал Ильме.

Нередки случаи, когда нетрезвые посетители бара посреди ночи заходят во двор дома, чтобы справить нужду. По утрам во дворе зачастую можно увидеть лужи мочи и рвоты, а то и самих любителей алкогольных возлияний с остекленевшим взглядом.

Калда добавила, что Naiiv был когда-то приличным баром, но все вышло из-под контроля прошлым летом, когда тихое место стало подобием ночного клуба. "Раньше здесь не играли музыку всю ночь напролет и не собиралось так много народа", - припоминает она.

Хоть переезжай

Ситуация настолько повлияла на условия жизни, что Калда всерьез рассматривала возможность переезда с улицы Валликраави. "Было бы жаль уезжать, потому что я прожила тут более десяти лет, много сюда вложила, и это действительно красивое место. Но тяжело жить, когда дети не могут спать по ночам и вынуждены идти в школу уставшими", - сказала она.

Для поиска решения жители улицы Валликраави созвали на 10 сентября народное собрание, куда помимо жильцов и владельцев бара приглашены полиция и представители горуправы.

"Мы не против увеселительных заведений и праздников, но бары здесь могли бы закрываться пораньше", - считает Калда. Сейчас Naiiv открыт по вторникам и средам до часу ночи, по четвергам - до двух, а по пятницам и субботам - до трех. Калда хотела бы, чтобы в рабочие дни бары на улице Валликраави закрывались к 11 вечера, а по выходным - к часу ночи.

Калда напомнила о ситуации с таллиннской улицей Суур-Карья, когда мэрия пошла навстречу местным жителям и ограничила время работы тамошних увеселительных заведений.

О проблеме знают все

Один из владельцев бара Naiiv Мартин Маатеэ знает о проблемах жильцов с улицы Валликраави и старается постепенно найти выход из ситуации. "Мы установили на стенах дома шумовые барьеры и при необходимости можем сделать дом еще более звуконепроницаемым", - сказал он.

Маатеэ добавил, что окна в баре клиенты открывают самовольно. "Мы только что установили на окнах замки, чтобы их нельзя было так легко открыть", - добавил он.

Маатеэ также знает, что время от времени посетители бара забредают во двор соседнего дома. "Я предложил жильцам дома, что мы за свой счет построим там забор", - сказал он.

Он подчеркнул, что ответственность за происходящее по ночам на улице Валликраави лежит не только на баре Naiiv. "Здесь в окрестностях помимо нас есть и другие увеселительные заведения, будь то Shooters, ночные клубы Vabank, Maasikas и Level, так что Naiiv в одиночку проблемы жильцов решить не может", - заявил он.

Владелец Naiiv получил письмо о планируемом собрании жильцов позавчера и пообещал прийти. Он выразил надежду, что по итогам собрания удастся прийти к компромиссу.