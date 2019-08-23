IKEA объявила дату открытия в Таллинне пункта выдачи товара

«Сегодня мы начинаем обратный отсчет дней, оставшихся до того, как IKEA выйдет на рынок Эстонии. Концепция IKEA состоит в том, чтобы у наших клиентов каждый день был лучшим, поэтому мы решили объединить свое присутсвие на рынке Эстонии как дигитально, так и физически», - говорит руководитель пункта выдачи товаров IKEA в Таллинне Алексей Михайлов. По его словам, интернет-магазин дает доступ к выбору товаров IKEA в любой точке Эстонии. Кроме того, выставочный зал в Таллинне предлагает возможность ознакомиться с ассортиментом продукции. В пункте выдачи товара выставлено более 3000 разных предметов интерьера, из которых 200 можно приобрести сразу.

Михайлов отметил, что решение прийти сначала дигитально и открыть пункт выдачи товара вместе с выставочным залом, обусловлено заслугами Эстонии в цифровых сферах. «Нашей целью является доступность продукции IKEA, вместе с ее функциональностью и хорошим дизайном и для жителей Эстонии, так как очень много эстоноземельцев посещают магазины IKEA в Литве и Латвии. Через интернет-магазин можно заказать товар с курьерской доставкой на дом или в пункт выдачи товара в Таллинне, куда можно приехать и забрать товар самому», - говорит Михайлов. Он добавил, что демонстрационном зале можно ознакомиться с разными дизайнерскими решениями, а также почерпнуть вдохновение для покупок и проконсультироваться с работником в отношении заказа кухонной мебели, гардеробов и другой мебели.

Э-магазин IKEA современный и быстрый, он обеспечивает доступ к более 8000 предметам интерьера. Весь товар можно заказать с доставкой на дом или в пункт выдачи товара и самому его забрать.

Открывающийся в Таллинне пункт выдачи товара имеет площадь 6000 м2, из них 1500 м2 - выставочный зал, остальную площадь займет центр логистики. Также IKEA будет предлагать дополнительные услуги: сборку и установку мебели, замер помещения. Отдельно будут оказывать услуги и для бизнес-клиентов.

Интернет-магазин открыт круглосуточно, пункт выдачи товара будет работать каждый день с десяти утра до восьми вечера.

Компания ИКЕА работает для того, чтобы изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей. Компания работает по принципу устойчивости развития и поддерживает инициативы, которые помогают детям и окружающей среде.